El croata Coric (152º de ATP) bate a Norrie y es finalista del Masters de Cincinnati

El tenista croata Borna Coric alargó este sábado su trayectoria de ensueño en el Masters 1000 de Cincinnati al batir al británico Cameron Norrie y convertirse en el finalista con menor ranking de la ATP (152º) de la historia del torneo.

Coric superó a Norrie, número 11 de la clasificación mundial, por 6-3 y 6-4 y enfrentará por el título al ganador de la semifinal entre el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.

El croata, de 25 años, ha reactivado su carrera de forma espectacular en Cincinnati (Ohio), donde dio una primera campanada al eliminar en segunda ronda al español Rafael Nadal.

Este sábado, Coric se rehízo de un flojo inicio en el que se vio 1-3 por debajo en el primer set frente a Norrie, campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2021 y subcampeón del pasado Wimbledon.

Con un tenis en estado de gracia, el croata firmó dos quiebres seguidos para llevarse la primera manga y tomar un impulso imparable para el zurdo británico, que la noche del viernes había sobrevivido a una batalla de tres horas ante el joven español Carlos Alcaraz.

"He jugado muy bien, pero al principio no me encontraba. Luego tomé ritmo y empecé a servir mejor. Esa fue la clave del partido"", dijo Coric sobre un duelo que empezó con horas de retraso debido a la lluvia caída en Cincinnati (Ohio).

"Fue un día largo y de locos. No esperaba estar jugando por la tarde pero terminó muy bien", se felicitó.

Coric regresa así a una final de Masters 1000 después de caer en 2018 en Shanghai ante Novak Djokovic. La carrera del croata, que llegó a ser duodécimo de la ATP, se vio frenada por una operación de hombro el año pasado que le apartó de la competición hasta el pasado marzo.

El domingo, Coric será el segundo finalista de un torneo Masters 1000 con peor ranking, solo superado por el rumano Andrei Pavel (Nº 191) en 2003 en París.

El croata aspira a agrandar un palmarés que cuenta con dos trofeos de la ATP, el último de ellos en 2018 en Halle (Alemania).

