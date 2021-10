El cuadro "Niña con globo" de Banksy vendido en 18,6 millones de libras, un récord para el artista

El cuadro "Niña con globo" de Banksy, que se autodestruyó parcialmente durante una subasta en Londres hace tres años, fue vendido este jueves por 18,6 millones de libras (25,4 millones de dólares, 21,8 millones de euros), un récord para el artista británico.

La obra, rebautizada como "Love is in the Bin" (El amor está en la papelera), superó el último récord alcanzado en marzo por "Game Changer" (Cambio de las reglas de juego), un lienzo en honor del personal sanitario en la pandemia del coronavirus, que se vendió en Christie's por 16,75 millones de libras (22,9 millones de dólares, 19,5 millones de euros).

spe/thm/meb/mb