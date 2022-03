El DIM vs América, duelo de rojos colombianos en primera fase de la Sudamericana

El local espera con una herida abierta y la diabólica visita llega agrandada tras una victoria épica el fin de semana. Independiente Medellín recibirá al América de Cali este miércoles en duelo de colombianos por la primera fase de la Copa Sudamericana-2022.

El 'Poderoso de la montaña' viene de caer 2-0 ante Atlético Nacional en el clásico paisa y tiene la oportunidad de revindicarse ante su hinchada ante los 'Diablos rojos', que a su vez vienen derrotar a su rival de patio, el Deportivo Cali, jugando con nueve futbolistas todo el segundo tiempo.

El partido se disputará a partir de las 19H30 locales (00H30 GMT del jueves) en estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

El ganador de la llave pasará a la fase de grupos del segundo torneo de clubes del continente.

Dos estrategas con recorrido se verán las caras en el Atanasio Girardot: el uruguayo Julio Comesaña, subcampeón de la Sudamericana en 2018 con Junior y ahora DT del Medellín, y el colombiano Juan Carlos Osorio, que dirige al América y perdió la final copera cuando dirigía a Atlético Nacional en 2014.

Hoy llevan campañas idénticas en mitad de tabla en el Apertura colombiano (15 puntos en 10 juegos) y buscan revivir su mística continental con nóminas modestas.

"Nosotros no somos un equipo consolidado, en algunas cosas vamos mejorando y en otras nos falta por mejorar", admitió Comesaña tras la derrota del fin de semana.

El DT llegó al banquillo del DIM en enero y aún busca su mejor once.

Por lo pronto, confía en el atacante argentino Luciano Pons -otro recién llegado que ha sorprendido con siete goles en diez partidos-; en el diminuto mediapunta colombiano Vladimir Hernández y el experimentado defensa central y capitán, Andrés Cadavid.

"Es importante entender el trabajo que venimos haciendo, destacar lo que logramos hasta el momento. Se viene un torneo internacional donde nos jugamos un prestigio", anticipó Cadavid en conferencia de prensa.

Para esta edición de la Sudamericana no valdrá el gol de visitante como criterio de desempate. A Osorio poco o nada le importa la nueva regla de la Conmebol.

"Partidos de fútbol de 180 minutos no existen. Son dos juegos de 90 minutos (...) a partir de ahí le damos consideración a otros factores, que sí vale el gol en contra de visitante o no, eso no (importa)", declaró el exentrenador de Sao Paulo y la selección mexicana.

Tras casi un año dirigiendo a América, el técnico ha encontrado en el veterano atacante Adrián Ramos, ex Borussia Dortmund, su hombre de confianza.

La hinchada aun aguarda por la mejor versión del español Iago Falqué (exTorino), que aterrizó en Colombia en enero luego de algunos meses sin equipo en Europa y hasta ahora ha disputado solo dos encuentros.

Alineaciones probables:

Medellín: Andrés Mosquera - Juan David Mosquera, Juan Arboleda, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez - David Loaiza, Adrián Arregui - Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Jaen Pineda - Luciano Pons DT: Julio Comesaña.

América: Joel Graterol - Elvis Mosquera, John García, Jorge Segura, Yaliston Martínez - Larry Angulo, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra - Adrián Ramos, Iago Falqué, Alejandro Quintana. DT Juan Carlos Osorio.

jss/vel/ma