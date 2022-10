El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka gana el prestigioso Booker Prize

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el lunes el prestigioso Booker Prize británico por su novela "The Seven Moons of Maali Almeida", una sátira enmarcada en la guerra civil que sacudió su país.

El jurado reconoció "la amplitud y la habilidad, la audacia, el atrevimiento y la hilaridad" del autor, que recibe el galardón por su segunda novela.

Esta trama de asesinatos, narrada con humor negro, se desarrolla en la capital de Sri Lanka en los años 1990, después de la guerra civil.

Su protagonista es un fotoperiodista de guerra, apostador y homosexual escondido, que trata de descubrir quién lo ha matado.

Al recibir el premio, Karunatilaka agradeció a su editorial Sort of Books que publicara este libro "bizarro, difícil, extraño".

El escritor de 47 años expresó su deseo de que "en un futuro no muy lejano (...) el libro sea leído en una Sri Lanka que haya comprendido que estas ideas de corrupción, codicia y amiguismo no funcionan y no funcionarán jamás".

El premio fue entregado en Londres por la reina consorte Camila, en una de sus principales apariciones públicas desde el ascenso al trono de su esposo, el rey Carlos III.

La ceremonia se celebró en formato presencial por primera vez desde 2019, tras dos ediciones en remoto por la pandemia del covid-19.

Shehan Karunatilaka es el segundo escritor de Sri Lanka en ganar el Booker Prize, después de Michael Ondaatje en 1992 por "El paciente inglés".

El certamen, que recompensa a las novelas escritas en inglés publicadas en el Reino Unido o Irlanda, entrega un premio de 50.000 libras (56.775 dólares).

En su palmarés figuran escritores de renombre como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Hilary Mantel o el Nobel sudafricano J.M. Coetzee.

