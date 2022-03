El español Alcaraz bate a Monfils y logra otra marca de precocidad en Indian Wells

A sus 18 años, el español Carlos Alcaraz doblegó el miércoles al francés Gael Monfils en dos sets y se convirtió en el tenista más joven en alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells desde 1989.

Alcaraz, número 19 de la ATP, superó al experimentado Monfils (28º) por 7-5 y 6-1 en 1 hora y 17 minutos de juego en la pista 2 de Indian Wells (California).

El vertiginoso tenista español alcanza por primera vez los cuartos de un Masters 1000 y es el jugador más joven en llegar a estas alturas de Indian Wells desde Michael Chang en 1989.

"Estoy muy contento de estar en mis primeros cuartos de final en un Masters 1000, espero poder seguir con este nivel", declaró el pupilo del ex tenista Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz sigue quemando etapas a toda velocidad desde que en octubre hizo su carta de presentación al mundo del tenis con una deslumbrante victoria ante Stefanos Tsitsipas, entonces número tres mundial, en el Abierto de Estados Unidos.

Semanas después Alcaraz alzó el Masters Next Gen, que reúne a las mejores promesas del circuito, y en febrero conquistó su primer torneo de categoría ATP 500 en Rio de Janeiro venciendo en la final al argentino Diego Schwartzman.

En sus tres cruces en Indian Wells todavía no ha cedido un set. Su víctima del miércoles, Monfils, venía de dar la gran sorpresa del torneo eliminando el lunes al ruso Daniil Medvedev, número uno mundial.

Monfils, 17 años mayor que Alcaraz, fue incapaz de mantener el ritmo de Alcaraz, que dominó con mano firme los intercambios y remató los puntos en el momento preciso con su variado repertorio de golpes.

"Estoy súper contento por el nivel que he dado. Gael está jugando muy muy bien", se felicitó Alcaraz. "He jugado muy sólido durante todo el partido, a un nivel muy alto. Lo he mantenido todo el partido, he estado muy concentrado".

En el primer set, el español fue siempre por delante en el marcador hasta que, con ventaja de 6-5, quebró el servicio del francés para embolsarse la manga.

En el arranque del segundo set, Alcaraz volvió a quebrar con un último punto en el que acorraló a Monfils al fondo de la pista y lo fulminó después con una sutil dejada en la red.

El resto de la manga fue una exhibición del diamante español, pletórico de fuerzas, ante la que el francés apenas podía esbozar una sonrisa en algunos puntos.

Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el vigente campeón del torneo, el británico Cameron Norrie, y el estadounidense Jenson Brooksby.

"Siempre digo que puedes mejorar cada día, pero si juego a este nivel estaré contento", afirmó Alcaraz.

La gran promesa del tenis español se une a otros dos compatriotas que competirán el jueves en los cuartos de Indian Wells.

Rafa Nadal, a quien podría encontrarse en semifinales, jugará ante el australiano Nick Kyrgios y Paula Badosa, vigente campeona del torneo, lo hará ante la rusa Veronika Kudermetova.

