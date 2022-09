El fanatismo religioso del chileno Sebastián Lelio aterriza en San Sebastián

Una lucha entre el fanatismo religioso y la ciencia en torno a una niña irlandesa en el siglo XIX tiene lugar en "The Wonder", la nuevo película del chileno Sebastián Lelio, que entró a concurso este jueves en el Festival de San Sebastián.

Lelio, cuya "Una mujer fantástica" ganó en 2018 el Óscar a mejor película extranjera, adapta para su nuevo largometraje la novela del mismo nombre de la escritora Emma Donoghue, ambientada en una región rural irlandesa en la década de 1860.

La enfermera inglesa Lib Wright, interpretada por la actriz Florence Pugh, llega a un pueblo para observar a la niña Anna, quien dice no haber comido en cuatro meses y solo alimentarse de "maná del cielo" que le envía Dios.

La enfermera está decidida a revelar lo que considera que debe ser un fraude, pero se topa con la familia de la niña y los habitantes del pueblo, que ya decidieron que se trata de un milagro.

En el centro de la narrativa está "el choque entre sistemas de creencias, (...) en este caso ciencia versus pensamiento mágico, o ciencia versus fe", explicó Sebastián Lelio en rueda de prensa en San Sebastián (norte de España).

Es una película muy vigente, según su director, porque se posiciona en contra de los fanatismos, un problema por el que "estamos pasando como sociedad global hoy políticamente".

La cinta "no está intentando decir no a la fe, está intentando decir sí a la actividad espiritual, a la flexibilidad intelectual, a la capacidad de adaptabilidad en contra del fanatismo", abundó.

Lelio afirmó que "The Wonder" no se diferencia demasiado de "Una mujer fantástica", una mucho más pequeña producción rodada en Chile sobre una mujer transgénero, ya que ambas tienen en su corazón "mujeres que están tomando un camino distinto al mandato social".

La joven actriz británica Kila Lord Cassidy, quien da vida a Anna, dijo que siempre tuvo claro "lo que quería hacer para este papel", por lo que se preparó arduamente, intentando experimentar lo vivido por la niña, por ejemplo "rezando el rosario todos los días y diciendo múltiples oraciones una y otra vez".

"The Wonder", muy aplaudida tras su proyección en sala, entró a competir en sección oficial con otros dieciséis filmes por la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen de la ciudad vasca, uno de los más grandes de Europa junto con Cannes, Venecia y Berlín.

En sección oficial concursan tres largometrajes latinoamericanos, entre ellos los muy bien recibidos "El suplente", sobre una escuela en una zona deprimida de Buenos Aires, del argentino Diego Lerman, y "Los reyes del mundo", la historia de una pandilla que vive en las calles de Medellín, de la colombiana Laura Mora.

Esta 70ª edición del festival entregará la Concha de Oro y sus otros premios el sábado, en la gala de clausura en el Kursaal, el palacio de convenciones de San Sebastián.

En el apartado dedicado exclusivamente a América Latina, en este certamen que es vitrina por excelencia del cine de la región en Europa, entraron a concurso dos películas colombianas que pasaron por el pasado Festival de Cannes.

La primera, "La jauría", del colombiano Andrés Ramírez Pulido, se alzó en el certamen francés con el Gran Premio de la Semana de la Crítica, sección dedicada a los jóvenes talentos.

La película de Ramírez Pulido versa sobre el círculo vicioso de la violencia en Colombia, visto a través de un grupo de jóvenes pandilleros en rehabilitación en la selva tropical.

Una temática no muy alejada de la tratada en la segunda cinta, "Un varón", ópera prima de Fabián Hernández, sobre las dudas de un joven que vive en un centro de internamiento en Bogotá sobre si quiere convertirse en un pandillero.

En la sección Horizontes, que entregará el premio a la mejor película latinoamericana, compiten en total doce cintas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México.

du/zm