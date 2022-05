El francés Arnaud Démare repite victoria al esprint en el Giro

El velocista francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se impuso al esprint en la 6ª etapa del Giro de Italia, este jueves con final en Scalea, en la costa de Calabria (sur), al día siguiente de haber ganado en la jornada con final en Mesina.

Esta vez, tras una jornada de transición, el esprínter francés superó en la llegada masiva al australiano Caleb Ewan (Lotto) por un escaso margen, ya que fue necesaria la 'photo-finish' para confirmar al vencedor de la etapa.

El español Juan Pedro López (Trek) mantuvo el liderato de la prueba y seguirá vistiendo al menos por una jornada más la 'maglia' rosa que se enfundó tras la etapa del martes con final en el Etna.

Démare, 30 años, logra así su séptima victoria parcial en el Giro y se convierte en el ciclista francés con más triunfos de etapa en la 'corsa rosa', superando las 6 de dos mitos como Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

La etapa, de 192 km de recorrido, no ofreció excesivo interés, salvo una larga escapada del italiano Diego Rosa, que rodó en solitario durante 141 km, y todo se decidió en el esprint final.

Rosa se escapó cuando aún quedaban 169 km para la meta, pero no pudo culminar su gesta ya que los equipos de los tres principales velocistas con aspiraciones de ganar en Scalea (Cavendish, Démare y Ewan) no permitieron la llegada en solitario del segundo clasificado en el Giro de Lombardía de 2016, cazado a 30 km de la meta.

En el esprint, Démare, en gran forma, superó in extremis a Ewan, mientras que Cavendish, vencedor el domingo en la tercera etapa, acabó tercero.

"Ha sido muy justo, se ha decidido por poco a mi favor", comentó el velocista galo.

"El equipo ha hecho un trabajo enorme, no podría pedir más", añadió. "Hemos lanzado el tren, pero a 500 m nos ha remontado Cavendish y me encontré retrasado. Sabía que Cavendish iba a cerrar la puerta por la izquierda y salí por la derecha. Finalmente hice un esprint de 100 m y lo vi muy justo, pero lancé la bicicleta y eso fue lo que me hizo ganar".

El colombiano Fernando Gaviria (UAE), segundo en la etapa del miércoles, fue sancionado y retrogradado al último puesto del pelotón principal por una maniobra irregular cuando disputaba el esprint, al desplazarse hacia la derecha saliéndose de su trayectoria y teniéndose incluso que apoyar en un ciclista dle equipo DSM.

Además, al velocista colombiano se le retiraron 13 puntos de la clasificación por puntos y se le impuso ina multa de 500 francos suizos (480 euros).

El viernes, los escaladores y los 'puncheurs' se reencontrarán con terreno favorable en una 7ª etapa de 196 km de recorrido entre Diamante y Potenza, con cuatro puertos en el litoral calabrés y final en un pequeño muro (350 m al 8%).

Un perfil de etapa que pone en peligro el liderato de 'Juanpe' López, pese a que Fran Contador, hermano de la antigua estrella del ciclismo español Alberto Contador y responsable de la fundación que 'descubrió' al joven andaluz cuando tenía 15 años, se mostró confiado: "Es un corredor que no pasará desapercibido".

Formado en el Kometa, el equipo de Contador, y fichado por el Trek a finales de 2019, López acabó en 13ª plaza la última Vuelta a España y confirmó sus dotes de escalador con un 11º puesto en la Vuelta al País Vasco, el mes pasado.

