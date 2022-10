El fútbol moderno es demasiado "intenso" una vez cumplidos los 40 años, dice Claudio Pizarro

Claudio Pizarro, exdelantero del Bayern Múnich, el Chelsea y la selección de Perú entre otros equipos, afirma que "no hay posibilidad" de jugar a un alto nivel cumplidos los 40 años por la exigencia cada mayor que se encuentra en el fútbol.

Pizarro se retiró en 2020, a los 41 años, después de haber disputado 595 partidos en la Bundesliga, la Premier League y el campeonato peruano, además de 86 encuentros con la selección de su país.

"No hay posibilidad, no hay posibilidad. Creo que ya no es posible hacerlo", afirmó Pizarro este jueves al referirse a su experiencia como jugador tras haber cumplido los 40 años.

Pizarro, embajador del Bayern Múnich, habló con la AFP antes del 'Klassiker' entre su exequipo y el Borussia Dortmund, que se disputa este sábado.

"El fútbol es una cuestión de estado físico en este momento. La intensidad de los partidos es realmente alta", subrayó.

"Si quieres jugar en los grandes clubes, en las grandes ligas, donde los equipos juegan tres partidos a la semana, es muy difícil seguir jugando a ese nivel", apuntó.

Pizarro se retiró con seis títulos de Bundesliga en su palmarés, además de cinco Copas de Alemania y una Liga de Campeones europea. Es además el goleador con más edad en la Bundesliga, a los 40 años.

