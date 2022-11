El galés Nathan Jones, nuevo entrenador del Southampton

El Southampton, 18º de Premier League, anunció este jueves que nombró a Nathan Jones como entrenador para sustituir al austríaco Ralph Hasenhüttl, cesado a principios de semana.

Jones, de 49 años, "llega procedente del Luton Town (D2) y firmó un contrato de tres años y medio", precisaron los Saints en su sitio internet.

Jones había conducido al Luton Town a los play-offs de ascenso a la Premier League el año pasado, lo que le había valido el título de "técnico del año" en Championship, la segunda división inglesa, donde los Hatters son actualmente novenos esta temporada, a dos puntos solo de las plazas de repesca, tras diez jornadas.

"Una buena parte de mi familia es hincha del Southampton, lo que no me va a ayudar mucho, pero me siento muy orgulloso de que se me ofrezca esta oportunidad", comentó Jones, citado en el comunicado.

Con doce puntos en catorce partidos, Southampton, en puestos de descenso, solo está a tres unidades de la duodécima plaza, ocupada por Leeds, pero el primer partido del nuevo técnico será un desplazamiento a Anfield para jugar contra el Liverpool, el sábado, antes del parón por el Mundial-2022.

hap/lh/psr