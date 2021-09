El gobierno español anuncia una nueva subida del salario mínimo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles una subida "inmediata" del salario mínimo, la tercera en dos años, reiterando su objetivo de llevar ese ingreso al 60% del salario medio para el fin de la legislatura en 2023.

"No va a haber recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de la sociedad", declaró el líder socialista durante un discurso para marcar el inicio del nuevo curso político tras las vacaciones de verano.

"Por eso la voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año", continuó Sánchez, sin precisar de cuánto sería la revalorización.

Este anuncio se produce la misma jornada en la que se abrieron las negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, los sindicatos y los empresarios sobre el nivel del salario mínimo, actualmente de 1.108 euros (1.310 dólares) brutos mensuales sobre doce meses.

En 2019, el gobierno de coalición entre los socialistas y su socio minoritario de izquierda radical, Podemos, ya aumentaron el salario mínimo en un 22%, a 1.050 euros (1.240 dólares) brutos. Esta revalorización estuvo seguida de una segunda de 5,5% en enero de 2020.

Estos aumentos, los más importantes en décadas, buscan subir el salario mínimo español -hasta ahora bajo- al nivel de sus vecinos europeos. No obstante una nueva subida del salario mínimo no es vista con buenos ojos por la patronal, que se preocupa por su impacto en el costo del trabajo.

