El Grammy Latino vuelve a Las Vegas con Camilo, Juan Luis Guerra y C Tangana

Con Camilo, Juan Luis Guerra y C Tangana a la cabeza, una constelación de artistas llega este jueves a la alfombra roja en Las Vegas para la 22a edición de los premios Grammy Latino, que vuelven al formato presencial tras la pausa por la pandemia en 2020.

La víspera, varios de los nominados, así como artistas de renombre de la escena musical hispana, calentaron los motores rindiéndole un emotivo homenaje al salsero panameño Rubén Blades, galardonado por la Academia Latina de la Grabación como la Persona del Año de esta edición.

Además de C Tangana y Camilo, están confirmados la mexicana Gloria Trevi, la chilena Mon Laferte, los cubanos de Gente de Zona, Jon Secada y el brasileño Nando Reis en la gala que se realizará en el MGM Grand Garden Arena.

Blades, quien cerró su homenaje con un discurso conmovedor e interpretando "Pedro Navaja", también cantará acompañado de Roberto Delgado & Orquesta.

"La ceremonia promete ser una celebración excepcional de la excelencia musical que irá de la mano con una narrativa inspiradora", anticiparon los organizadores de la fiesta.

Camilo, con diez nominaciones, lidera la lista de candidatos. El colombiano de 27 años compite con "Vida de rico" a la Canción del Año y a la Grabación del Año, y con "Mis Manos" por el Álbum del Año.

El dominicano Juan Luis Guerra sigue con seis nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Álbum del Año.

C Tangana (cuyo nombre real es Antón Álvarez) conquistó cinco nominaciones con su exitoso trabajo "El Madrileño", que mezcla ritmos de España y América Latina, y que compite como mejor álbum del año. El artista español, que ha demostrado gran versatilidad, también disputa, en varias colaboraciones, categorías como Mejor Canción Alternativa y Pop/Rock.

La ceremonia también está marcada por un reciente cruce de palabras entre J Balvin y René Pérez sobre el destaque que el reggaetón ha conseguido en la mayor fiesta estadounidense de los premios a la música en español y portugués y que el año pasado, después de reiteradas críticas por la ausencia del género, incluyó por primera vez la categoría Mejor Interpretación Reggaetón.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. (...) Les damos Rating pero no nos dan el respeto", tuiteó J Balvin, que este año consiguió tres nominaciones, frente a las diez de 2020.

El puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, lo confrontó: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo?", le dijo el que fuera vocalista de Calle 13.

El cubano Yotuel Romero, nominado con "Patria y Vida" a Canción del Año y Mejor Canción Urbana, se dijo emocionado la noche del miércoles.

"Que Dios obre y ese premio se quede en Cuba", dijo Romero, quien canta junto a sus paisanos Descemer Bueno, Gente de Zona y los raperos El Funky y Maykel Osorbo, el rap que se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron a Cuba en julio y que ya suma más de nueve millones de visualizaciones en YouTube.

El colombiano Carlos Vives, nominado con "Canción Bonita" a Canción del Año y Mejor Canción Pop, dijo estar "muy agradecido" con el reconocimiento, aunque con expectativas moderadas.

"La primera vez que me nominaron a los Grammys me nominaron a 11 y no me gané ninguno, entonces me curé en salud", dijo riendo el carismático cantautor a la AFP la noche del miércoles en la alfombra roja del homenaje a Rubén Blades.

Por su parte, el venezolano Lasso, nominado a Mejor Nuevo Artista, dijo que sus expectativas "fueron cumplidas por el solo hecho de estar aquí".

"Siento que es un gran año para Venezuela, tenemos 17 nominaciones, hay muchos colegas haciendo cosas increíbles", dijo el cantante radicado en Ciudad de México a la AFP, también la noche del miércoles.

Durante la premiere de la ceremonia, se entregarán 45 de los 53 premios de la noche. En tanto, la Academia Latina de la Grabación anunció una antesala especial para la entrega de las siete categorías de habla portuguesa, en las cuales destacan grandes nombres de la música brasileña como los sambistas Paulinho da Viola y Martinho da Vila.

La llamada "Reina del sertanejo", Marília Mendonça, quien falleció trágicamente en un accidente de avión el 5 de noviembre a los 26 años, está nominada junto al duo Maiara & Maraísa al Mejor Álbum de Música Sertaneja, con "Patroas".

Mendonça, cuyas canciones superan las 100 millones de reproducciones en Spotify, era una de las artistas más influyentes de Brasil. La joven artista, ganadora de un Grammy Latino en 2019 y con una meteórica carrera, será homenajeada durante la Premiere de la gala.

