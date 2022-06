El inglés Fitzpatrick gana el Abierto de golf de EEUU, su primer torneo de Grand Slam

En la primera victoria de su carrera en la PGA, el inglés Matt Fitzpatrick ganó el domingo el Abierto de Estados Unidos de golf al superar en un final de infarto a los estadounidenses Will Zalatoris y Scottie Scheffler, el número uno mundial.

Fitzpatrick, 18 del ranking, es el séptimo golfista que inaugura su palmarés con un título de Grand Slam y el primero en hacerlo desde que Danny Willett lo hiciera ganando el Masters de Augusta de 2016.

Zalatoris, que también peleaba por su primer título en el circuito, tuvo la oportunidad de forzar el desempate en el último hoyo, pero erró un dramático putt de 4,2 metros que ponía en bandeja el triunfo a Fitzpatrick en The Country Club de Brookline (Massachusetts).

"No tengo palabras, esto es lo que uno sueña al crecer. Es algo por lo que he trabajado muy duro durante mucho tiempo", dijo emocionado Fitzpatrick. "Tener mi primera victoria en un 'Major', no hay nada mejor".

Para Zalatoris, en cambio, fue una nueva oportunidad perdida después de caer en mayo en el desempate del Campeonato de la PGA ante Justin Thomas y ser también subcampeón del Masters en 2021. El californiano se queda como el jugador mejor posicionado en el ranking (14) sin estrenar su palmarés.

Fitzpatrick, de 27 años, concluyó el domingo con una tarjeta de 68 golpes (-2) y un acumulado de 274 (-6), uno por delante de Zalatoris y Scheffler.

El inglés, que había arrancado la jornada en el coliderato con Zalatoris, sucede en el palmarés del US Open al español Jon Rahm.

Rahm, segundo del ranking, que inició su ronda con una desventaja de un solo golpe sobre los colíderes, tuvo una desafortunada actuación de 74 golpes (+4) y concluyó en el 12º lugar.

El sábado, Rahm había sido el más sólido de los favoritos bajo el terrible viento de la jornada, y solo cedió la cabeza de la tabla cuando envió la pelota dos veces al búnker en el último hoyo, cometiendo un doble bogey.

Aún así, el español aspiraba a imponer su mayor experiencia frente a Fitzpatrick y Zalatoris en la ronda decisiva.

Un año atrás, Rahm había celebrado su primera victoria de Grand Slam en el Abierto disputado en La Jolla (California), que fue también la primera para el golf español.

Pero el domingo Rahm entregó pronto sus opciones de revalidar el título en una primera parte del recorrido en la que cometió dos bogeys y no logró ningún birdie.

Desacertado en el juego de calle, el español tampoco mejoró después del giro y cerró la segunda parte del recorrido con otros tres bogeys y un único birdie.

Aunque vieron con alivio como Rahm se desinflaba, Zalatoris y Fitzpatrick fueron rápidamente adelantados por Scottie Scheffler, que voló al inicio de la jornada con cuatro birdies en los primeros seis hoyos.

El ganador del último Masters de Augusta aspiraba a unirse al ausente Tiger Woods como los únicos golfistas que han ganado el US Open siendo número uno mundial.

Mientras Scheffler aceleraba, Zalatoris se despeñaba con dos bogeys en los primeros tres hoyos. El estadounidense, sin embargo, se reenganchó en la carrera cuando tanto Scheffler como Fitzpatrick tropezaron con dos bogeys seguidos en los hoyos 10 y 11.

La recta final del torneo se convirtió en un duelo a tres bandas, con Fitzpatrick llegando a gozar de una ventaja de dos golpes con solo tres golpes por disputar.

Scheffler fue el primero en terminar su recorrido y abandonó el campo empatado con Zalatoris, ambos a un golpe de distancia de Fitzpatrick, que solo debía resistir en el último hoyo.

La tensión se disparó cuando Fitzpatrick envió su golpe de salida al búnker, dando alas a Zalatoris para lanzarse por el empate. El inglés, sin embargo, dio un fabuloso golpe de aproximación desde la arena que le permitió cerrar el último hoyo en par mientras Zalatoris, con toda la presión encima, falló el putt que hubiera enviado el torneo a un playoff final.

Fitzpatrick recibirá por el triunfo un récord de 3,15 millones de dólares de una bolsa total de 17,5 millones.

Todas estas cifras son inferiores a las entregadas la semana pasada en el primer evento de la serie LIV Golf, respaldada por Arabia Sautia, que ofreció 4,75 millones de dólares al ganador (Charl Schwartzel) y repartió un total de 25 millones.

gbv/ma