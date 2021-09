El joven Alcaraz despide a Tsitsipas en épico duelo del Abierto de EEUU

El joven Carlos Alcaraz, la nueva joya del tenis español, eliminó este viernes en una batalla de cuatro horas a uno de los favoritos del Abierto de Estados Unidos, el griego Stefanos Tsitsipas, convirtiéndose en el jugador más joven en llegar a octavos de final desde 1989.

A sus 18 años, Alcaraz venció a Tsitsipas, número tres del ranking mundial, por 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6 y 7-6 (7/5) en cuatro horas y seis minutos de pelea que se decidieron en un dramático 'tiebreak'.

Etiquetado por algunos como "el nuevo Nadal", aunque más inspirado por Roger Federer, Alcaraz ofreció una exhibición de potencia, talento y personalidad que recibió rápidamente el apoyo del público frente a Tsitsipas, que vuelve a fracasar en su intento de llegar a los octavos del Abierto.

"No tengo palabras para explicar cómo me siento ahora mismo", reconoció. "No sé lo que ha pasado en la pista. No puedo creer que haya ganado a Stefanos Tsitsipas en un partido épico".

Alcaraz es el tenista más joven en llegar a la cuarta ronda del Abierto desde Michael Chang en 1989 y de cualquier Grand Slam desde Andrei Medvedev en el Roland Garros de 1992.

Número 55 del ranking de la ATP, el español ya venía avisando de su pujanza este año alcanzando la tercera ronda de Roland Garros y ahora enfrentará en octavos de Nueva York al alemán Peter Gojowczyk, número 141 mundial.

"Puede ser un aspirante a ganar Grand Slams, tiene el juego para ello", le reconoció Tsitsipas, subcampeón del pasado Roland Garros.

Bajo la atenta mirada de su entrenador, el ex jugador Juan Carlos Ferrero, Alcaraz lanzó rápidamente su órdago a Tsitsipas quebrándole el servicio en el primer juego.

El griego, una de las estrellas llamadas a suceder al 'Big 3' (Federer, Nadal y Djokovic), constató pronto la seriedad del desafío de un adolescente que alcanzaba todas las pelotas y las devolvía con tanta fuerza en la volea como extrema sutileza en la dejada.

"Comenzó realmente fuerte. La velocidad de la pelota era increíble. Nunca he visto a alguien golpear la pelota tan fuerte", recordó Tsitsipas. "Me llevó tiempo adaptarme y desarrollar mi juego en torno a su estilo".

Dueño de un cañón en el servicio, Alcaraz llegó a sacar a 134 km/h para júbilo de los aficionados neoyorquinos, con los que celebró efusivamente cada uno de sus fulminantes golpes ganadores.

Tsitsipas, en cambio, sigue contando con la animadversión del público a raíz de las largas visitas al baño en momentos clave de los partidos anteriores, que le provocaron duras críticas de sus rivales Andy Murray y Adrian Mannarino.

En un abrir y cerrar de ojos Alcaraz tenía una ventaja de 4-0 y quebró de nuevo para quedarse con el primer set del partido.

El griego trató de frenar en ese momento el huracanado tenis del español, rompiendo su servicio en el séptimo juego y salvando tres pelotas de quiebre en el décimo para embolsarse la segunda manga.

El número tres mundial parecía encarrilar el triunfo al colocarse 5-2 en ventaja en el tercer set pero Alcaraz mantuvo su atrevido tenis y llevó la manga al 'tiebreak' ganando algunos memorables juegos, especialmente el undécimo en el que salvó dos pelotas de ruptura.

Contra las cuerdas, Tsitsipas perdió el desempate, con doble falta incluida, y tomó camino del vestuario entre silbidos del público.

En esta ocasión, sin embargo, el griego se demoró menos y regresó con su versión más demoledora para ganar el cuarto set en blanco.

En el quinto y decisivo, Alcaraz no resintió el vértigo ni el cansancio y pudo proteger su servicio hasta forzar el último 'tiebreak' y celebrarlo alentando al público con los brazos.

Con el mayor triunfo de su vida a su mano, el joven se hizo con el control del desempate ante un desencajado Tsitsipas y cerró el duelo en su tercera pelota de set.

"Es el mejor partido y victoria de mi carrera. Para mí ganar a Stefanos Tsitsipas es un sueño", reconoció. "Creo que sin el público no hubiera tenido la oportunidad de jugar un gran quinto set y ser capaz de vencer a Stefanos".

"Se suponía que era mi partido. Hoy fue un partido que no debería haber perdido", dijo Tsitsipas sobre el espectacular rendimiento en el quinto set de Alcaraz, quien, preguntado sobre qué estrella le ha inspirado más, se decantó por el suizo Roger Federer.

"Si tengo que decir un jugador que es similar a mi juego, creo que es Federer, como trata de ser agresivo todo el tiempo", expuso la joven figura.

