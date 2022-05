"¿El mejor consejo de Benzema? que toque el balón para él", bromea Rodrygo

El joven extremo brasileño del Real Madrid Rodrygo aseguró que su compañero Karim Benzema siempre le "ayuda mucho" y le da muchos consejos, entre ellos, que "toque el balón para él".

"Me ha ayudado mucho, siempre habla conmigo dentro del vestuario, siempre me da consejo", dijo Rodrygo este martes en el día abierto a los medios de cara a la final de la Champions contra el Liverpool el sábado en París.

"Siempre intento escuchar a los mayores y es un jugador importante que ha ganado muchos títulos", afirmó el joven brasileño, quien fue preguntado por el mejor consejo del francés.

"Que toque el balón para él", respondió entre risas Rodrygo, que se deshizo en elogios hacia su capitán.

"Es un jugador muy importante, es el jugador que marca más goles, siempre intentamos buscarle", afirmó Rodrygo, quien se apresta a vivir su primera final de Champions.

"Va a ser difícil, una final siempre es 50-50", añadió el brasileño, sin esconder su deseo de ser titular.

"Claro que me gustaría mucho empezar desde el inicio, cualquier jugador quiere empezar siempre, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo y le toca al míster (Carlo Ancelotti) decidir", dijo.

Rodrygo también recibe los consejos de Marcelo y Casemiro que le animan a él y a Vinicius a "estar tranquilos, seguir haciendo lo que estamos haciendo que las cosas van saliendo".

Preguntado por si la negativa de Kylian Mbappé a ir al Real Madrid puede ayudarle a seguir creciendo tanto a él como a Vinicius, Rodrygo afirmó que "estamos aquí para dar nuestra mejor versión, somos jóvenes y estamos mejorando a cada día que pasa".

"Claro que Mbappé es un gran jugador, nos gustaría tenerlo aquí, pero ya no esta aquí entonces no podemos hablar de él, tenemos que mirar sólo lo que tenemos aquí dentro, y yo y 'Vini' y toda la gente que estamos aquí tenemos que seguir trabajando", afirmó.

Rodrygo ha sido clave con sus goles en el camino a la final, pero se muestra convencido de que aún tiene mucho por vivir en el Real Madrid.

"He vivido las noches mágicas del Bernabéu, pero creo que no he cumplido todavía porque quiero vivir mucho más, quiero estar toda la vida aquí y seguir viviendo más noches mágicas", sentenció.

pve-ta-gr/dam