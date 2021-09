El Milan mide la reacción del Atlético en Champions

El Atlético de Madrid se enfrenta el martes al Milan (19h00 GMT) en la Liga de Campeones buscando reaccionar tras su empate con el Oporto hace dos semanas y su primera derrota en LaLiga el sábado.

"Lo vamos a jugar como si fuera una final", advirtió este lunes el capitán del Atlético, Koke.

El conjunto rojiblanco marcha en la segunda posición del grupo B, empatado a puntos con el Oporto, tercero.

Ambos se encuentran a dos unidades del líder, el Liverpool, que hace dos semanas se impuso 3-2 al Milan, farolillo rojo de la llave.

El conjunto italiano no empezó de la mejor manera su vuelta a la Champions siete años después de su última participación en 2014, cuando fue eliminado en octavos de final, precisamente por los rojiblancos.

Los hombres de Stefano Pioli servirán para medir a un Atlético que se atascó ante el Oporto y en la Liga cayó al cuarto puesto, tras sufrir su primera derrota de la campaña frente al Alavés (1-0).

"Nunca sabemos el momento de más dificultades de la temporada pero este puede ser uno de ellos", consideró el técnico Diego Simeone, tras el partido contra el Alavés.

El Atlético no acaba de encontrar su regularidad característica, especialmente en la zona defensiva, su punto fuerte en otras temporadas, tras ver cómo en ocho encuentros, sólo ha logrado mantener su portería a cero en dos ocasiones.

"Los rivales nos conocen y trabajan en consecuencia de nuestras virtudes", explicó ese lunes Simeone, añadiendo que "tendremos que evolucionar, cambiar y buscar otros caminos para cuando aparezcan estas situaciones".

El encuentro puede ser una nueva oportunidad para reaccionar tanto para el equipo como para hombres como Antoine Griezmann, que pena para volver a adaptarse al equipo que dejara en 2019 camino del Barça.

El francés, que en ocho partidos todavía no ha marcado, sigue sin encontrar su sitio, pese a contar con el apoyo del técnico rojiblanco y de sus compañeros.

"no me preocupa que no haga goles porque eso va a llegar", afirmó Koke.

Los goles que también busca en Champions el artillero uruguayo Luis Suárez, que no ha vuelto a ver puerta en el torneo continental desde la dura derrota 8-2 con el Barça frente al Bayern en cuartos de la temporada 2019/2020.

Una tarea que se augura complicada ante el Milan, que tras su derrota inicial, necesita puntuar, aunque su técnico Stefano Pioli intenta quitar hierro al resultado.

"Será un partido fundamental ante el Atleti, pero no decisivo: todavía quedarán cuatro", afirmó este lunes el entrenador milanista.

El equipo italiano, segundo clasificado en su campeonato a dos puntos del líder, Nápoles, llega al encuentro tras cosechar una trabajada victoria el sábado contra el Spezia (2-1).

En el encuentro volvió a ser decisivo el español Brahim Díaz, cedido por el Real Madrid al equipo italiano, que tras entrar al campo a diez minutos para el final, marcó el tanto decisivo.

"Sólo intento ser la mejor versión de mí, ayudar al equipo con el trabajo, con goles y asistencias", aseguró el español este lunes en rueda de prensa.

Brahim acumula ya cuatro goles y una asistencia en lo que va de temporada, erigiéndose como uno de los grandes peligros para el Atlético el martes en Milán.

En cambio, Pioli prácticamente descartó la presencia del artillero sueco Zlatan Ibrahimovic, que sigue arrastrando molestias en el tendón de Aquiles.

Equipos probables:

Milan: Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Brahim, Leao - Rebic. Entrenador: Stefano Pioli

Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi - Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco - Correa, Luis Suárez. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Árbitro: Cuneyt Çakir (TUR)

gr/psr