El Movistar ficha a Gorka Izagirre para las dos próximas temporadas

El Movistar anunció este jueves el fichaje para los próximos dos años del ciclista español Gorka Izagirre, que regresa a este equipo tras correr en él entre 2014 y 2017.

"El guipuzcoano, gran todoterreno con más de una década de experiencia en el Worldtour a sus espaldas, vestirá los colores del Movistar Team de nuevo los próximos dos años", afirmó el equipo español en un comunicado.

Izagirre regresa al Movistar procedente del Astana, donde corrió los tres últimos años ganando un Tour de la Provence (2019) o el Gran Trittico Lombardo (2020).

"Estoy muy contento de volver al Movistar Team. Y digo 'volver' porque los años que estuve aquí fueron de los mejores de mi carrera, tanto deportiva como anímicamente", aseguró el ciclista, de 34 años, citado en el comunicado.

"Estos años he estado como cuando un niño deja su casa y viaja a otro lugar: he conocido mundo y ahora vuelvo a casa. Espero aportar todo lo que sé y me han enseñado para darlo todo de nuevo por este equipo", añadió.

Izagirre es el quinto fichaje del Movistar de cara a la próxima temporada junto a Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu y Oier Lazkano.

gr/gh