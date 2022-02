El Nápoles recupera líderato de la Serie A tras vencer a la Lazio

El Nápoles recuperó este domingo el liderato gracias a un tanto del español Fabian Ruíz en el descuento en el enfrentamiento como visitante ante la Lazio (2-1), séptimo, en la 27ª jornada de la Serie A, mientras que la Roma (6º) se impuso a La Spezia (16º) por 1-0 en el tiempo de descuento.

Lorenzo Insigne adelantó a los napolitanos (62), que venían de caer eliminados el jueves ante el Barcelona en los dieciseisavos de la Europa League por 4-2, con un lanzamiento raso desde fuera del área. Se trata del séptimo tanto de la temporada del atacante italiano.

Pero fue igualado mediante un preciso tanto del delantero español Pedro (89), que el guardameta colombiano David Ospina no pudo evitar.

Cuando todo parecía que el duelo acabaría en tablas, Fabián anotó el tanto de la victoria en el descuento (90+4), con otro disparo pegado al césped, dejando sin un punto a los romanos y llevando a su equipo a lo más alto de la tabla.

Insigne asistió a Fabián en la línea del área y con una espectacular rosca anotó su sexto tanto de su excepcional campaña.

Con este triunfo, el Nápoles vuelve a situarse al frente de la clasificación después de que el Milan y el Inter empataran el viernes frente al Udinese (14º) y al Génova (19º), respectivamente.

El equipo dirigido por el técnico Luciano Spalletti está igualado a puntos con el Milan, su rival la próxima semana, y con dos puntos de ventaja sobre el Inter (que tiene un partido menos), mientras saca a la Juventus (4º) siete unidades.

Sin otras competiciones por delante y a falta de once encuentros para el final del curso, el Nápoles sueña con levantar el 'Scudetto'.

"Hay un ambiente desagradable alrededor de este equipo porque la gente dice que los jugadores son blandos, que no tienen carácter. Bueno, esta noche tenían carácter, ¿o no?", espetó Spatelli.

La Roma también se impuso en el último suspiro gracias al tanto del británico Tammy Abraham de penal (90+8).

"No sé qué pasó hoy (domingo). El balón no quería entrar. Lo intentamos, incluso yo, estaba en la línea y aún no podía marcar. Pero lo más importante es que al final conseguimos el gol y los tres puntos", declaró Abraham.

El conjunto capitalino regresó a la senda de la victoria después de empatar tres partidos consecutivos en el campeonato.

Los pupilos del técnico portugués José Mourinho sufrieron una vez más para lograr tres puntos que los mantiene en liza para seguir luchando por los cuatro primeros puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

La Roma, con 44 puntos, tiene los mismos que el Atalanta (5º) y está a seis de la Juventus.

En otro partido de la jornada, el Cagliari (17º) derrotó en el campo del Torino (11º) por 2-1.

El argentino Gio Simeone, con un triplete, fue el protagonista absoluto en la victoria del Hellas Verona (9º) por 3-1 sobre el Unione Venezia (18º).

El hijo del entrenador 'colchonero' Diego Simeone consiguió sus goles en los minutos 54, 63 y 88.

En el 81 había acortado provisionalmente para los venecianos el nigeriano David Okereke, pero su equipo no pudo evitar la derrota en el estadio Marcantonio Bentegodi.

En la tabla de goleadores, Gio Simeone suma 15 tantos y se asienta como tercer máximo anotador del 'Calcio'.

Se aproximó a cuatro de Ciro Immobile (Lazio) y a cinco del líder, el serbio Dusan Vlahovic (Juventus y ex de la Fiorentina).

El Hellas Verona, noveno, consiguió un triunfo importante para mantenerse en la carrera por los puestos europeos.

El Unione Venezia cae ahora a la zona de descenso al quedar 18º, superado en la tabla por tres puntos por el Cagliari (17º), que en el primer partido del domingo venció 2 a 1 en su visita al Torino (11º).

