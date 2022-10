El Nápoles sufre pero golea a la Cremonese y es líder en solitario

El Nápoles goleó 4-1 en la cancha de la Cremonese, con tres goles en el último cuarto de hora, y se situó como líder en solitario de la Serie A, aprovechando el empate 2-2 del Atalanta ante el Udinese, este domingo en la novena jornada.

La Cremonese, un ascendido que pelea por no regresar a segunda (19º) y que busca su primera victoria, resistió hasta el cuarto de hora final, gracias al empate del nigeriano Cyriel Dessers (47), exdelantero del Feyenoord.

Había abierto el marcador el Nápoles con un penal convertido por Matteo Politano (26).

El argentino Giovanni Simeone, que entró poco antes de la hora de juego, dio la ventaja a los napolitanos con un tanto de cabeza (76).

Cuando la Cremonese buscaba de nuevo el empate, fue el mexicano Hirving Lozano, también revulsivo desde el banquillo, el que acertó en una contra (90+3). Cerró la cuenta el uruguayo Mathias Olivera (90+5).

"Fue un partido difícil, pero el equipo nunca perdió su lucidez para ir arriba. Simeone ha marcado un gran gol", señaló el técnico napolitano Luciano Spalletti sobre el hijo del técnico del Atlético Diego Simeone, que intenta hacer méritos para entrar en la lista de Argentina para el Mundial de Catar.

Simeone, que ha marcado cuatro goles en nueve partidos desde que llegara esta temporada procedente del Verona, se siente cómodo en el sur de Italia.

"Me siento un poco como ellos, algo argentino y algo italiano. Lo que cuenta en el fútbol es la calidad del tiempo que tienes. Muchas veces no tengo mucho tiempo y lo hago bien, y veces que tengo muchos minutos y no hago nada", dijo 'Gio' sobre su condición de habitual suplente.

Invicto con siete victorias y dos empates, con el mejor ataque de la Serie A (22 goles) y de la Champions (13), el Nápoles es líder con dos puntos de ventaja sobre el Atalanta y tres con el Udinese y el Milan.

El Atalanta desaprovechó dos goles de ventaja en Udine. Se puso por delante por medio del nigeriano Ademola Lookman (minuto 36) y del colombiano Luis Muriel (56, penal) en el 300º partido en el banquillo de su técnico Gian Piero Gasperini.

Pero la mejor defensa del campeonato no pudo contener la revuelta del Udinese en la última media hora, empatando con un libre directo del español Gerard Deulofeu (67) y un cabezazo del argentino Nehuen Pérez (78).

"Debemos estar satisfechos de este resultado. Hasta el 2-1 hicimos un gran partido, pero el golpe franco les ha aportado mucha energía y bajamos un poco al final", dijo Gasperini.

A pesar de su remontada, el Udinese pone fin a su serie de seis victorias consecutivas, pero confirma su gran capacidad de reacción, logrando puntos tras haber ido por detrás en el marcador por quinta vez en nueve jornadas.

En el último partido del día la Roma venció 2-1 al Lecce y quedó quinta con 19 puntos, a uno de Udinese y Milan.

Por el equipo capitalino marcaron el inglés Chris Smalling (6) y el argentino Paulo Dybala (penal, 48) en un duelo en el que reapareció con el Lecce el central francés cedido por el Barcelona Samuel Umtiti, en su primer partido en diez meses, en el que además tuvo una buena nota.

La novena jornada se cierra el lunes con el Fiorentina-Lazio.

alu/pm/dam