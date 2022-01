El New York Times compra el sitio de información deportiva The Athletic

The New York Times adquirirá el sitio de información deportiva The Athletic, anunciaron las compañías el jueves, en la maniobra más reciente del periódico estadounidense en búsqueda de diversificación.

"La adquisición de The Athletic nos coloca en una posición para ser un líder mundial en periodismo deportivo y ofrecer a los angloparlantes de todo el mundo otra razón para recurrir a The Times Company para satisfacer sus necesidades cotidianas y de noticias", dijo la directora del New York Times, Meredith Kopit Levien, en un comunicado.

La empresa de periódicos pagará 550 millones de dólares por The Athletic, que se ha convertido en un líder en cobertura deportiva durante los últimos seis años, pues aprovechó un entorno difícil para los medios locales.

Se espera que la transacción, reportada por primera vez por la publicación de tecnología en línea The Information, se finiquite en el primer trimestre.

Levien estimó que la adición ayudará al Times a lograr su objetivo de más de 10 millones de suscriptores, frente a los ocho millones actuales.

Fundado en enero de 2016 por Alex Mather y Adam Hansmann, The Athletic tenía alrededor de 1,2 millones de suscriptores a fines de 2021, según el comunicado.

Ha crecido a un ritmo rápido, lanzando una versión para el Reino Unido en 2019 y asociándose con el grupo de televisión australiano Optus Sport el año pasado.

También ha creado numerosos podcasts, incluido el popular The Lead.

Sin embargo, según varios medios de prensa estadounidenses, The Athletic ha tenido problemas para lograr rentabilidad y actualmente estaba considerando reorientar su estrategia.

En los últimos años, The New York Times se ha embarcado en una política de adquisiciones específicas para diversificar su audiencia, rejuvenecerla y enriquecer su oferta, desde recetas de cocina hasta podcasts.

En 2016 compró el sitio Wirecutter, que prueba y recomienda productos, antes de tomar el control, en junio de 2020, del estudio Serial Productions, que está detrás del primer gran éxito en el universo del podcast, "Serial".

Según la base de datos de Crunchbase, The Athletic ha captado un total de 139,5 millones de dólares de inversionistas desde su inicio, y fue valorado en entre 500 millones y 1.000 millones de dólares en enero de 2020.

