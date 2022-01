El New York Times compra el sitio de información deportiva The Athletic, según medios

The New York Times adquirirá el sitio de información deportiva The Athletic, que en seis años se ha convertido en referente en su sector, una nueva señal de la diversificación del grupo de prensa, indicaron este jueves varios medios.

Según el sitio The Information, el primero en dar cuenta de la operación, el "NYT" gastará alrededor de 550 millones de dólares en la compra.

Contactados por la AFP, ni The New York Times ni The Athletic respondieron a la solicitud de información.

Lanzado en 2016, The Athletic apostó por la información deportiva de pago con una fuerte presencia local, contratando a periodistas de renombre en las principales ciudades estadounidenses.

Aprovechando la mala salud de una prensa local a menudo agotada financieramente, la plataforma se convirtió en un lugar esencial para la información deportiva en Estados Unidos.

A finales de 2021 contaba con alrededor de 1,2 millones de suscriptores, según varios medios nacionales.

El sitio ha crecido a un ritmo acelerado, lanzando una versión en Reino Unido en 2019 y asociándose con el grupo de televisión australiano Optus Sport en 2021.

También ha creado numerosos podcasts, incluido el popular The Lead.

Pero, según varios medios de prensa estadounidenses, The Athletic está luchando por lograr rentabilidad y actualmente está considerando reorientar su estrategia.

En los últimos años, el New York Times se ha embarcado en una política de adquisiciones específicas para diversificar su audiencia, rejuvenecerla y enriquecer su oferta, desde recetas de cocina hasta podcasts.

En 2016 compró el sitio Wirecutter, que prueba y recomienda productos, antes de tomar el control, en junio de 2020, del estudio Serial Productions, que está detrás del primer gran éxito en el universo del podcast, "Serial".

Según la base de datos de Crunchbase, The Athletic ha captado un total de 139,5 millones de dólares de inversionistas desde su inicio, y fue valorado en entre 500 millones y 1.000 millones de dólares en enero de 2020.

tu/Dt/led/dg/lda