"El número uno mundial lo veo muy lejos", asegura Alcaraz en el US Open

Tras su clasificación a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz aseguró la madrugada del martes que no quiere pensar aún en alcanzar el número uno de la ATP, un logro que podría asegurar llegando a la final en Nueva York.

Alcaraz batió en octavos en cinco sets al croata Marin Cilic en el cuarto duelo que terminó más tarde (02H23) de la historia del torneo, a solo tres minutos del récord, y ahora enfrentará al italiano Jannik Sinner en cuartos.

A sus 19 años, Alcaraz se convertirá en el número uno mundial más joven de la historia si alza el domingo su primer trofeo de Grand Slam, pero también le serviría con llegar a la final si no lo hace también el noruego Casper Ruud.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido este partido, había jugado alguna vez hasta tan tarde?

Respuesta: "Creo que no. Fue difícil, empecé el quinto set con un 'break' abajo y en el cuarto no le había hecho ninguno. Pero había que creer en uno mismo. Sabía que tendría mis oportunidades y había que empujar, mantener todo el rato el nivel. Creo que lo he hecho y agradezco el apoyo del público que se quedó hasta el final".

P: ¿Ve cerca ya la posibilidad de ser el nuevo número uno del ranking?

R: "No, lo veo muy lejos, aunque me queden dos o tres partidos. Lo veo totalmente lejos. Me quedan partidos de alto nivel y exigencia. Intento no pensar en eso, estoy enfocado en los cuartos de final".

P: ¿Le influyen para los cuartos de final las dos derrotas que sufrió este año contra Sinner?

R: "Influyen en positivo, le tengo ganas. Soy un chico competitivo. Al haber perdido las dos últimas veces tengo ganas de enfrentarme otra vez con él y mostrar mi nivel".

P: ¿Considera que tiene más opciones de ganar el título después de la eliminación de Rafael Nadal?

R: "No, ahora tengo en cuartos a Sinner, con quien ya he perdido dos veces, una en un Grand Slam (octavos de final de Wimbledon). Tengo que estar muy concentrado. Francis Tiafoe (que ganó a Nadal) ha mostrado hoy una alta calidad y es un rival a tener muy cuenta".

gbv/mas