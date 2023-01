El padre de Djokovic no asistirá a la semifinal de su hijo en Australia

El padre de Novak Djokovic anunció este viernes en un comunicado que no asistirá a la semifinal de su hijo en el Abierto de Australia tras la polémica ocasionada por sus imágenes con aficionados que lucían simbología prorrusa.

"Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar esos titulares o tanta perturbación (...) Para no perturbar a mi hijo o al otro jugador en la semifinal de esta noche, he decidido verlo desde casa", indicó Srdjan Djokovic en un comunicado.

El texto indicó que el tenista de 35 años, que enfrenta por la noche al estadounidense Tommy Paul para conseguir un puesto en la final, no hará ningún comentario sobre la controversia.

El suceso ocurrió el miércoles después del partido entre Djokovic y el ruso Andrey Rublev, cuando el padre del tenista fue grabado posando junto a aficionados con simbología prorrusa que ha sido vetada en el torneo.

"Estaba afuera con los aficionados de Novak como he hecho después de todos los partidos de mi hijo para celebrar sus victorias y tomarme fotografías con ellos", explicó Srdjan Djokovic.

"No tenía intención de verme atrapado en esto", apuntó.

"Mi familia ha vivido los horrores de la guerra y solo deseamos la paz", agregó.

En un comunicado justo posterior, Tennis Australia, los organizadores del torneo, señalaron que habían "actuado rápidamente para trabajar con la policía y los equipos de seguridad para que los instigadores de la protesta (del miércoles) expulsados del lugar".

También indicó que habían hablado con "los jugadores y sus equipos sobre la importancia de no involucrarse en ninguna actividad que cause aflicción o perturbación" y señalaron que "Srdjan Djokovic ha enviado un comunicado confirmando que no asistirá a la semifinal".

