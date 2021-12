El París SG y el Chelsea, los 'cocos' a evitar en el sorteo de Champions

Todo un vigente campeón de Europa, el Chelsea, y el París SG de Messi, Neymar y Mbappé. El bombo 2 del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, el lunes a las 11h00 GMT desde Nyon (Suiza), presenta dos 'cocos' a evitar por las principales escuderías del fútbol europeo.

Este año haber terminado primero de grupo no evita 'per se' el tener que verse las caras con alguno de los favoritos al título. Sólo el Manchester City de Guardiola tiene seguro no enfrentarse a alguno de los dos ogros: no podrá jugar contra el club inglés al proceder de su mismo campeonato, ni contra el conjunto parisino, al que ya superó en la fase de grupos.

Pero aún quedan rivales peligrosos para los 'Citizens': el Atlético de Madrid (finalista en 1974, 2014 y 2016), o el Inter de Milán, campeón en 1964, 1965 y 2010.

Los otros clubes del bombo de no cabezas de serie son 'a priori' más asequibles. En él se halla el Villarreal, vigente campeón de la Europa League, o el ambicioso Salzburgo austríaco. Además de los dos representantes portugueses, Sporting de Portugal y Benfica, que llevan desde los años 1960 sin conocer la gloria en competiciones europeas.

El 'Submarino Amarillo' no llegaba a estas alturas de la competición desde 2006, el año en que un penal fallado por el argentino Juan Román Riquelme en los últimos segundos privó a los suyos de una prórroga en semifinales contra el Arsenal.

Chelsea, París SG y todos los segundos de grupo jugarán como locales en la ida, programada los días 15, 16, 22 y 23 de febrero (8, 9, 15 y 16 de marzo para la vuelta).

"Veremos lo que nos reserva el destino. Pero somos el PSG, tenemos que poder ganar a todos los equipos", asegura el técnico parisino Mauricio Pochettino, quien el año pasado perdió en semifinales ante el Manchester City (2-1/2-0).

Finalista en 2020 (1-0 para el Bayern Múnich), el PSG persigue su primera 'Orejona'.

El gigante parisino no podrá cruzarse con el Lille en octavos, pero el vigente campeón de la Ligue 1 francesa es el deseado secretamente por los integrantes del bombo 2.

Aunque el Lille salió líder de una llave con el Salzburgo, el Sevilla y el Wolfsburgo alemán.

Los 'Dogos' son los únicos junto a Salzburgo sin un título a nivel europeo.

Pero más allá del Lille, el bombo 1 sólo presenta gigantes del fútbol europeos. Entre ellos, sólo el Manchester City no ha conquistado nunca la Champions, pero el club inglés es el vigente subcampeón y figura desde hace años entre los favoritos.

Los Sky Blues sólo presentan en su palmarés internacional la Recopa de 1970.

Los otros seis integrantes del bombo 1 cuentan con un palmarés en la competición que pone los dientes largo al PSG y al City.

Y si de palmarés se trata la palma se la lleva el Real Madrid y sus 13 Champions. El Liverpool y el Bayern cuentan con seis cada uno, el Ajax 4, el Manchester United 2, y la Juventus 2.

Entre los gigantes sólo falta el Barça y sus cinco Champions.

Pero la historia no es el único baremo para otorgar a esos equipos el rol de favoritos. El Ajax, el Liverpool y el Bayern han ganado sus seis partidos de la fase de grupos, mientras que Real Madrid y Juventus suman 5 victorias de seis.

La suerte puede ser caprichosa y deparar la reedición de duelos históricos; un Bayern-Atlético como en la final de 1974, un Ajax-Inter, como en 1972, o un Benfica-Real Madrid como en 1962.

eba/jr/lve/iga/psr