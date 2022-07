El Partido Laborista no contempla que el Reino Unido regrese a la UE si llega al poder, afirma su líder

El jefe de la oposición británica Keir Starmer afirmó el lunes que no se plantea que el Reino Unido regrese a la Unión Europea (UE) si su partido, el Laborista, llega al poder.

Cuestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería una "receta para más divisiones", afirmó en un discurso donde planteó ideas de los laboristas para "hacer funcionar el Brexit".

"Bajo (un gobierno) laborista, el Reino Unido no regresará a la UE. No adheriremos al mercado único. No participaremos en la unión aduanera", dijo en los locales del grupo de reflexión Centre for European Reform.

Más moderado y eurófilo que su antecesor, Jeremy Corbyn, Keir Starmer fue durante tres años responsable del Brexit en la oposición, utilizando su experiencia jurídica para pedir regularmente cuentas al gobierno.

Aunque durante un tiempo se mostró a favor de un segundo referéndum, desde que fue elegido jefe del partido -hace des años- Starmer solo ha planteado de vez en cuando el asunto del Brexit.

"No se puede pasar a otra cosa, crecer como país, cambiar o recuperar la confianza de quienes perdieron la fe en la política si nos concentramos en disputas pasadas", afirmó el líder laborista.

El 54% de los británicos considera que la salida de la UE no se hizo bien, según una reciente encuesta del instituto YouGov. El 61% de los encuestados piensan que la gestión del Brexit por el gobierno ha sido mala.

Previamente, en la cadena ITV, Keir Starmer había acusado al primer ministro, Boris Johnson, "de utilizar al Brexit para alimentar viejas divisiones".

El Partido Laborista registra un aumento de popularidad este año, mientras Johnson y los conservadores se han visto envueltos en múltiples escándalos.

vg/mr/eg/jvb