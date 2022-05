El Pentágono felicita al NYT por su Pulitzer sobre las víctimas del ejército estadounidense

El vocero del Pentágono, John Kirby, felicitó el martes al diario The New York Times por el premio Pulitzer atribuido a sus investigaciones "incómodas" pero necesarias sobre los civiles muertos en ataques estadounidenses en el mundo.

El diario obtuvo el lunes el Pulitzer "internacional" (y una recompensa de 15.000 dólares) por una serie de artículos publicados a finales de 2021 sobre la dramática cifra oficial de civiles muertos por ataques estadounidenses en Irak, Afganistán y Siria.

El New York Times fue el primero en calificar de error un ataque con dron que mató a 10 civiles, entre ellos siete niños, en Kabul a finales de agosto, en el momento del caótico retiro de tropas estadounidenses del aeropuerto de la capital afgana.

"Esta cobertura mediática no era agradable, no era fácil y no era sencillo responder a ella en aquella época, y aún no lo es", declaró Kirby e hizo una autocrítica.

"Sabemos que tenemos que progresar en evitar" que haya "víctimas civiles", agregó. "Sabemos que hemos cometido errores (...) Y sabemos que no siempre fuimos tan transparentes como debimos haber sido".

"Pero sus investigaciones reforzaron estas inquietudes y, en algunos casos, nos causaron otras", agregó. "Esto nos obligó a plantearnos preguntas nuevas y difíciles, y nos obligó a responder a sus difíciles preguntas".

"No diría que este proceso fue placentero, pero supongo que ese es el punto: no se supone que sea placentero. Es lo que hace una prensa libre a su más alto nivel", concluyó. "Nos hace rendir cuentas, nos hace reflexionar al tiempo que nos informa, nos hace cambiar de opinión y nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo".

El vocero aprovechó para denunciar la indiferencia del gobierno ruso sobre las víctimas civiles de sus bombardeos en Ucrania.

El asunto de las víctimas civiles es "una cosa que tomamos muy en serio", a diferencia de Rusia, a diferencia de la violencia y la destrucción letales que impone al pueblo ucraniano, sin precaución, sin admitirlo", dijo.

"Sin investigaciones, sin transparencia, sin si quiera un esfuerzo para evitar las víctimas civiles, sin tomar en cuenta los crímenes de guerra cometidos por sus soldados en el terreno".

