El piloto Oscar Piastri desmiente haber firmado con Alpine para 2023

El australiano Oscar Piastri, quien según Alpine debía reemplazar a Fernando Alonso en 2023 como piloto en el seno de la escudería francesa de F1, desmintió este martes dicha información, indicando que él "no será piloto de Alpine el año que viene".

"Entiendo que Alpine F1, sin mi acuerdo, difundió por la tarde un comunicado de prensa diciendo que yo pilotaría para ellos el año que viene. Es falso y yo no he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine el año próximo", declaró Piastri, de 21 años, en sus cuentas de Twitter e Instagram.

