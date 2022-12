El presidente de Conmebol ve una Argentina "muy compacta y muy poderosa"

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, celebró la presencia de Argentina entre los cuatro mejores del Mundial de Catar-2022 y dijo ver a la selección de Lionel Scaloni "muy compacta y muy poderosa".

"Viene de ser campeona de la Copa América (en 2021). Viene de jugar muchos partidos y haberse consolidado con un técnico completamente nuevo", destacó Domínguez en unas declaraciones a la prensa después de un acto en homenaje a Pelé en el centro de Doha.

"Veo una Argentina muy compacta y muy poderosa, que tiene todas las condiciones para pelear la Copa del Mundo. Es candidato", apuntó.

Argentina se impuso a Países Bajos el viernes en la tanda de penales de cuartos de final y el martes buscará el pase a la final con un duelo ante Croacia, que eliminó ese viernes a Brasil, el otro equipo sudamericano que quedaba en liza en la competición.

Ecuador y Uruguay habían quedado apeados en la fase de grupos.

"Sudamérica apenas tiene cuatro equipos en un Mundial. Tener uno de cuatro en fase finales es un gran mérito, solamente atribuible al equipo de Argentina y vemos una Argentina muy consolidada, muy fuerte", señaló.

"Como sudamericanos nuestra esperanza es que Argentina no solo acceda a la final sino que también tenga la oportunidad de levantar por tercera vez la copa", afirmó.

Domínguez lamentó la caída de Brasil en cuartos ante el equipo de Luka Modric.

"El fútbol se gana, se empata y se pierde. Ningún partido se gana antes de jugarlo. ¿Decir que me sorprendió? No me sorprendió, pero como sudamericano quería que Brasil continúe porque solamente tenemos cuatro países, después de la primera fase nos quedamos con dos y ahora nos quedamos con uno", dijo el dirigente paraguayo.

