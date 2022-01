El presidente de Ucrania pide no sembrar el pánico y Macron y Putin defienden la desescalada

El presidente ucraniano, Voldomir Zelenski, instó este viernes a los países occidentales a no sembrar el "pánico" sobre las tensiones entre su país y Rusia, en momentos en que se multiplican los esfuezos diplomáticos para frenar una eventual invasión de la exrepública sovietica por tropas de Moscú.

En medio de una crispacion que ya lleva semanas, el presidente ruso Vladimir Putin y su par francés Emmanuel Macron concordaron en "la necesidad de una desescalada", según informó la Presidencia francesa, en tanto que el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley, advirtió que un conflicto en Ucrania tendría "consecuencias espantosas".

"Pueden imaginarse cómo quedarían las zonas urbanas densas", afirmó el oficial, quien prevé "una cantidad significativa de bajas" en el caso de una ofensiva rusa.

El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estimó por su lado que con más de 100.000 soldados concentrados en la frontera con Ucrania, Rusia tenía suficientes fuerzas para una invasión, pero subrayó que un conflicto entre Kiev y Moscú "no es inevitable".

"Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia", dijo Austin a la prensa en el Pentágono.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recalcó por su parte durante una rueda de prensa con medios extranjeros en Kiev que "la probabilidad de ataque existe, no ha desaparecido y no fue menos grave en 2021". Pero también señaló que "no hay ninguna escalada superior a la que ya existía" el año pasado.

"No necesitamos este pánico", subrayó Zelenski, pidiendo además a Rusia que haga un gesto en aras de una "desescalada".

"El mayor riesgo para Ucrania" es "la desestabilización de la situación interna", más que la amenaza de una invasión rusa, consideró el mandatario ucraniano.

Rusia niega tener proyectos de invasión, pero se considera amenazada en cambio por la expansión de la OTAN hacia el este en los últimos veinte años y por el apoyo que los occidentales brindan a Ucrania.

Por ello, Moscú condicionó la desescalada a que la Alianza transatlántica interrumpa su política expansionista y se repliegue militarmente a las posiciones de 1997.

Estados Unidos y la OTAN rechazaron las principales exigencias rusas el miércoles.

"Las respuestas de Estados Unidos y de la OTAN no tuvieron en cuenta las preocupaciones fundamentales de Rusia", indicó el Kremlin en un comunicado, en el que dio parte de la conversación que mantuvieron Putin y Macron.

"La cuestión clave fue ignorada, es decir, cómo Estados Unidos y sus aliados prevén [...] poner en marcha el principio de que nadie debe reforzar su seguridad en detrimento de otros países", añadió la Presidencia rusa.

Aún así, según el Elíseo, Macron y Putin destacaron la "necesidad de una desescalada" y abogaron por continuar con el "diálogo" para solucionar la crisis.

"El presidente Putin no expresó ninguna intención ofensiva", subrayó la Presidencia francesa.

Tanto Europa como Estados Unidos han amenazado con aplicar duras sanciones contra Rusia si decide invadir Ucrania.

Sobre la mesa estarían el gasoducto estratégico Nord Stream 2, que conecta a Rusia con Alemania, o el cierre del acceso de los rusos a las transacciones en dólares.

El viernes, Washington y la Unión Europea afirmaron en una declaración conjunta que estaban trabajando en el abastecimiento de "volúmenes adicionales de gas natural" para Europa, con el fin de enfrentar cualquier eventual consecuencia de una "nueva invasión rusa de Ucrania".

Además, Estados Unidos reclamó que el Consejo de Seguridad de la ONU celebre una reunión el lunes a causa de la "amenaza clara" que, según Washington, representa Moscú para "la paz y la seguridad internacionales".

Por su parte, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, subrayó por la mañana: "Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos guerras. Pero tampoco vamos a permitir que nuestros intereses sean burdamente ultrajados, ignorados".

Moscú había advertido que si no se atendían sus peticiones, respondería con contundencia, pero no precisó cómo.

Los países europeos y Estados Unidos deben tener "mucho cuidado" de no hacer concesiones a Rusia ni ofrecer a los rusos "algo que no tenían antes", declaró el viernes a la AFP la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. "El único que puede emprender una desescalada es Rusia", aseguró.

El viernes por la noche, la diplomacia rusa anunció que prohibía la entrada en el país de funcionarios de las fuerzas de seguridad y de órganos legislativos y ejecutivos de algunos países de la Unión Europea que son "personalmente responsables de la propagación de la política antirrusa".

Una decisión que la UE "lamenta", según dijo un portavoz de Bruselas en un comunicado.

Algunos diputados rusos propusieron que el país reconozca la independencia de los territorios separatistas prorrusos en Ucrania y que los dote de armas.

El Kremlin es considerado un instigador del conflicto en el este de Ucrania, desencadenado en 2014, poco después de que Rusia se anexara Crimea, a raíz de una revolución prooccidental en Kiev.

