El PSG confirma como entrenador a un Galtier que se ve "capaz" de afrontar el desafío

El PSG tiene nuevo entrenador: tras un interminable culebrón concluido con la marcha del argentino Mauricio Pochettino, el club francés nombró este martes a Christophe Galtier, quien se dijo "capaz" de afrontar el desafío, con un objetivo evidente, absoluto y prioritario, ganar la Liga de Campeones.

La negociación para la marcha de Pochettino, que tenía contrato hasta 2023, concluyó y el club le reservó un adiós lacónico este martes en su sitio Internet, justo antes de la rueda de prensa en la que se oficializó la nominación de Galtier.

El técnico francés (55 años), que según una fuente cercana al caso se comprometió por dos temporadas, se presentó ante la prensa vestido con un traje oscuro y una corbata gris en el Parque de los Príncipes, justo antes de un primer entrenamiento programado el martes por la tarde.

"Estoy emocionado y orgulloso", declaró Galtier, que llegó junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

"Mido con precisión la responsabilidad que se me ha dado, que el PSG viva una gran temporada. Me he preparado para ello. Si he aceptado estas responsabilidades, es que soy capaz" de afrontarlas, añadió el técnico.

Galtier cortó con las especulaciones sobre una posible marcha del brasileño Neymar, afirmando que desea que el delantero "se quede" en el club.

"Evidentemente, deseo que Neymar se quede, ya que cuando tienes jugadores de clase mundial es mejor tenerlos contigo que en contra", señaló el nuevo técnico, cuando habían circulado rumores respecto al futuro del brasileño (30 años), que llegó a París en 2017 por 222 millones de euros (231,5 millones de dólares), una suma récord.

El entrenador francés también avisó que no habrá ningún jugador que esté por encima del grupo.

"Estoy decidido a hacer que este equipo sea muy sólido, exigente, determinado, para hacer la mejor temporada posible. Si hubiera, desgraciadamente, jugadores que se salen de esas directrices, a partir del momento en que se salgan, serán apartados", dijo.

"Ningún jugador estará por encima de lo que debe ser el grupo y la posición del grupo", insistió el técnico en su presentación a la prensa, afirmando que espera disponer de una plantilla "reducida".

El técnico francés, que dejó su puesto en el Niza a finales de junio, es el séptimo entrenador de la era del fondo de inversión Qatar Sports Investment (QSI).

Galtier completa de este modo el nuevo organigrama de club campeón de la liga francesa, más de un mes después de la prolongación de Kylian Mbappé y la partida del director deportivo Leonardo, sustituido por el consejero deportivo portugués Luis Campos.

Campos y Galtier se conocen bien tras haber trabajado juntos en Lille, donde ganaron la Ligue 1 en 2021.

El dirigente catarí Al Khelaifi ha decidido fichar a uno de los técnicos más regulares de la última década en Francia, pero también el menos experimentado en la escena europea de la época QSI, habiendo solo dirigido como primer entrador a Saint Etienne, Lille y Niza.

Galtier ha llegado desde el Niza, donde estuvo un año tras haber ganado antes la Ligue 1 con el Lille, haciendo que el equipo de la Costa Azul terminara quinto del campeonato, siendo además finalista de la Copa de Francia.

Las negociaciones fueron duras: primero fue necesario encontrar un acuerdo financiero con el Niza y después negociar la marcha de Pochettino y su equipo técnico, al que restaba un año de contrato.

"Quiero desear a todo el mundo en el PSG lo mejor para el futuro, a los propietarios, la dirección, los jugadores, todo el cuerpo técnico y los aficionados", escribió Pochettino en un mensaje en inglés este martes en su cuenta de Instagram.

Pochettino, que deja el PSG luego de 18 meses al frente del equipo, también tuvo unas palabras específicas para Nasser Al-Khelaïfi. "A Nasser, quiero decirle gracias por haberme dado la oportunidad de formar parte de nuevo de la familia del PSG", escribió el entrenador de 50 años, que fue defensor central del PSG entre 2001 y 2003.

Coincidiendo con la presentación de Galtier, las estrellas del equipo, como Leo Messi, Neymar, Marquinhos y Keylor Navas, hicieron su regreso este martes al centro de entrenamiento del París SG, lo mismo que Gianluigi Donnarumma, Leandro Paredes y el nuevo fichaje Vitinha.

El lunes lo habían hecho otros como Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Marco Verratti, Juan Bernat y Mauro Icardi.

La preparación de los parisinos para la temporada 2022/23 pasará por un partido amistoso contra Quevilly-Rouen (L2), el 15 de julio (17h00), y después una gira por Japón a partir del 16 de julio.

El primer partido oficial está programado en Tel-Aviv para el Trophée des Champions, la Supercopa francesa, el 31 de julio contra Nantes.

