El PSG en busca de mantener su buen inicio, Niza-Marsella por seguir invictos

Mientras llega el deseado debut de Lionel Messi, el París SG espera mantener su buen inicio liguero el viernes en el partido que subirá el telón de la 3ª fecha de la Ligue 1 en Brest (19H00 GMT), dos días antes del Niza-Marsella, dos equipos que aún no conocen la derrota.

A pesar de la ausencia de varias estrellas, aún en fase de optimización física, el PSG es el único equipo entre los aspirantes al título en sumar seis puntos de seis en las dos fechas disputadas.

Dos victorias logradas sin Neymar, Leo Messi, Marquinhos, Di María, Sergio Ramos, Marco Verratti ni Gianluigi Donnarumma...

Un elenco de estrellas que afinan su puesta punto y que podrían ir regresando al césped a cuentagotas a partir del viernes, aunque Ramos seguirá de baja y parece muy poco probable la presencia de Messi.

El técnico argentino Mauricio Pochettino espera sumar tres nuevos puntos que le permitan ir engrosando el colchón con otros equipos llamados a pelear por los puestos punteros.

Aunque en Brest esperan que el once parisino cuente con el menor número de estrellas. "No sé si alinearán a sus astros, yo no tengo prisa por verlos. Me gustaría que Messi jugase contra nosotros pero será complicado", sonrió el entrenador del conjunto bretón Michel Der Zakarian, cuyo equipo suma dos empates en las dos fechas disputadas.

Además del PSG, dos modestos como el Angers y el recién ascendido Clermont pueden presumir de sumar seis puntos de seis en este inicio liguero.

El líder Angers visitará al Girondins de Burdeos (17º) el domingo, mientras que el Clermont tendrá un choque complicado en Lyon (17º), también el domingo.

Aunque quizá no sea el peor momento para enfrentarse al conjunto lionés, al que el Angers le infligió un 3-0 la semana pasada, y que ha vivido una semana agitada entre un 'mercato' discreto y la exclusión del grupo del defensor brasileño Marcelo por "comportamiento inapropiado" en vestuarios.

Y cerca de la eliminación en el repechaje de la Liga de Campeones tras su derrota en casa 1-0 contra el Shakhtar Donetsk el martes, el Mónaco (14º) busca su primera victoria en liga contra el Lens (9º) el sábado, antes del Saint-Etienne-Lille.

Pero el partido estelar del fin de semana en Francia llegará en el último turno del domingo, con el duelo regional Niza (4º)-Marsella (6º), dos equipos en buena forma que suman un empate y una victoria. El Marsella de Sampaoli ha anotado cinco goles y recibido cuatro en dos partidos, mientras que el Niza aplastó al vigente campeón Lille 0-4.

- Programa de la 3ª fecha de la Ligue 1 (horas GMT) y tabla de clasificación:

Viernes:

(19h00 GMT) Brest - París SG

- Sábado:

(15h00 GMT) Mónaco - Lens

(19h00 GMT) Saint-Etienne - Lille

- Domingo:

(11h00 GMT) Lyon - Clermont

(13h00 GMT) Estrasburgo - Troyes

Montpellier - Lorient

Metz - Reims

Burdeos - Angers

(15h00 GMT) Rennes - Nantes

(18h45 GMT) Niza - Marsella

Clasificación: Pts J G E P gf gc dif

1. Angers 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Clermont 6 2 2 0 0 4 0 4

3. París SG 6 2 2 0 0 6 3 3

4. Niza 4 2 1 1 0 4 0 4

5. Nantes 4 2 1 1 0 3 1 2

6. Marsella 4 2 1 1 0 5 4 1

7. Lorient 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Saint-Etienne 2 2 0 2 0 3 3 0

9. Lens 2 2 0 2 0 3 3 0

10. Reims 2 2 0 2 0 3 3 0

11. Brest 2 2 0 2 0 2 2 0

12. Rennes 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Montpellier 1 2 0 1 1 5 6 -1

14. Mónaco 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Metz 1 2 0 1 1 3 5 -2

16. Burdeos 1 2 0 1 1 2 4 -2

17. Lyon 1 2 0 1 1 1 4 -3

18. Lille 1 2 0 1 1 3 7 -4

19. Troyes 0 2 0 0 2 1 4 -3

20. Estrasburgo 0 2 0 0 2 2 6 -4

Nota: Los dos primeros se clasifican directamente a la Liga de Campeones, el 3º disputará la tercera ronda clasificatoria.

Los dos últimos descienden a la Ligue 2.

El 18º se jugará la permanencia en la L1 en un repechaje a ida y vuelta con el club ganador de los repechajes de la Ligue 2.

