El puente aéreo, una operación militar muy controlada en la que la seguridad es clave

Un puente aéreo, como el organizado en Kabul, es una operación militar muy controlada, en la que la seguridad del aeropuerto es clave, explican expertos.

Decenas de aviones militares de unos quince países están movilizados en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, la única puerta de salida de Afganistán, para evacuar a decenas de miles de diplomáticos, extranjeros y afganos después de que los talibanes retomaran el poder.

La mayoría de países tienen planes de urgencia para las zonas de alto riesgo, según Ben Carves, analista de Rand Europe. El plan "debe adaptarse a la situación, no contiene todas las respuestas pero es un buen punto de partida", explica a la AFP este ex oficial de logística de la Royal Air Force británica.

Los ejércitos estadounidense, británico y francés tienen experiencia en este tipo de operaciones de evacuación o de transporte aéreo para entregar suministros de ayuda durante catástrofes naturales, como ocurrió durante el terremoto de Haití de enero de 2010.

"El reto es coordinar esto a nivel internacional. Cuando todas las naciones intentan hacer lo mismo, ¿cómo se evita que se convierta en un caos absoluto?", dice Carves.

Con el repentino colapso del Estado afgano, Estados Unidos, que tiene previsto evacuar a más de 30.000 personas antes del 31 de agosto, ha asumido el control del tráfico aéreo y la coordinación de los vuelos.

Según el diario estadounidense Air Force Times, el control de los vuelos a Kabul es responsabilidad de los aviadores estadounidenses con sede en la base aérea de Al Udeid, en Catar. La Autoridad de Aviación Civil afgana dijo el lunes que ya no podía controlar el tráfico civil sobre Afganistán.

Algunos de los 4.000 soldados estadounidenses -que pronto serán 6.000- también son responsables de gestionar los aviones en tierra, explica John Wesley, especialista en transporte aéreo militar de MilAirX.

"No es el tamaño de la operación lo difícil, tenemos el entrenamiento y los medios (...). Lo que me preocupa es la seguridad", señala a la AFP este ex miembro de la Fuerza Aérea estadounidense.

La invasión de las pistas del aeropuerto de Kabul el lunes por parte de multitudes de afganos, algunos de los cuales trataban de embarcar en aviones a toda costa, provocó el caos y obligó a interrumpir temporalmente todos los vuelos.

"Ahora parece estar bajo control", dice Ben Carves. Y Washington cuenta ahora con un avión "que llega y sale de Kabul por hora" y "la salida de 5.000 a 9.000 pasajeros al día", según el general estadounidense Hank Taylor.

Además de Estados Unidos, Turquía desplegó 900 soldados para ayudar a asegurar el aeropuerto. Reino Unido envió 900 soldados y Francia un número indeterminado de fuerzas especiales.

Deben asegurarse de que sólo suben a los aparatos las personas autorizadas, "porque en una crisis como ésta, cualquiera puede intentar subir a bordo, en el peor de los casos un terrorista", dice Carves.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cuestión del repostaje. Por ello los ejércitos implicados utilizan aviones -C-17, A400M, C-130- con suficiente alcance para aterrizar y despegar sin tener que repostar y poder aterrizar en países cercanos.

"Es más fácil hacer evacuaciones de corta distancia" a un lugar seguro y así poder rotar más rápidamente, explica una fuente militar francesa.

Los franceses dejan inicialmente a los evacuados en Abu Dabi, los estadounidenses en Kuwait y Catar, y los británicos en Dubai. "Hay muchas bases militares en la región", observa Ben Carves.

Y para maximizar la capacidad de carga de los aviones, siempre se puede repostar en vuelo con los numerosos aviones cisterna que Estados Unidos tiene en la región.

