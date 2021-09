El reino Unido no excluye la posibilidad de adherir al tratado EEUU-Canadá-México

El Reino Unido no excluye la eventualidad de adherirse al acuerdo comercial que integran México, Estados Unidos y Canadá, en caso de no alcanzar un tratado de intercambio bilateral con Washington, afirmó este miércoles el ministro del Medioambiente británico.

"No descartamos nada", indicó George Eustice ante cámaras de la cadena Sky News, al preguntársele respecto a la posibilidad de que Londres se incorpore a este acuerdo trilateral (T-MEC), que reemplazó al TLCAN (Tratado de libre comercio de América del Norte), aunque "preferiríamos tener un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos", aclaró.

Desde su partida de la Unión Europea (Brexit), finalmente concretada el pasado el 1 de enero, el Reino Unido ha destacado su ambición por concluir tratados de libre comercio con el objetivo de desarrollar su estrategia de una "Gran Bretaña Global".

Ya ha concretado unos sesenta acuerdos, en especial con Japón, pero Londres aspira de manera ardiente poder llegar a rubricar uno con Estados Unidos.

Pero, enfriando sus esperanzas, el presidente estadounidense, Joe Biden, evitó el martes expresarse respecto a un compromiso para tal acuerdo de libre comercio, limitándose a decir que las "discusiones continúan", al recibir en la Casa Blanca al primer ministro británico, Boris Johnson.

"El presidente Biden ha tenido siempre bien claro que los acuerdos comerciales no son realmente su prioridad en este momento", intentó atemperar Eustice.

Agregó que Londres "no tiene un plazo límite" para determinar sus puntos en común con Washington. "Todavía esperamos concretarlo, pero no hay prisa", y añadió: "no lo necesitamos para antes de las próximas elecciones", programadas para 2024, "pero, por supuesto que nos gustaría formalizarlo".

Ante Sky News, Boris Johnson indicó el martes que Londres actuaría "lo más rápido posible", sin mencionar si sería posible llegar a un acuerdo antes de ese plazo límite.

mpa/gmo/age/me