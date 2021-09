"El resultado final es duro de aceptar", dice Koeman

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que "el resultado final es duro de aceptar" tras caer 3-0 en el campo del Benfica en la Liga de Campeones, acumulando su segunda derrota en Europa.

"El resultado final es duro de aceptar, creo que no es el resultado que hemos visto en el terreno de juego porque a pesar de ir perdiendo rápido en el partido, el equipo ha jugado bien hasta el 2-0", dijo Koeman a Movistar+.

"La gran diferencia es que ellos marcan y nosotros no marcamos y hemos tenido cuatro oportunidades muy claras de marcar, así cambias un partido", dijo Koeman.

"Si de las pocas oportunidades que han tenido marcan tres, esa es la gran diferencia", dijo el técnico azulgrana, que afirmó que el equipo no estuvo poco contundente en defensa.

"Puede ser en los últimos 15 minutos, pero también es la calidad de ellos, tienen mucho físico, son rápidos y más difíciles de controlar", afirmó, aunque admitió que "en el primer y segundo gol tenemos que defender mejor".

Koeman también dejó entrever de nuevo su opinión de que el equipo está en reconstrucción y el nivel no es el del conjunto de otros años.

"No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de otros años", dijo Koeman.

Preguntado en rueda de prensa por su futuro, el técnico azulgrana afirmó que "de mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos".

"Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tienen, y por los demás, no sé", había afirmado antes a Movistar+.

gr/gh