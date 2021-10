"El resultado no es justo", dice Koeman

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó este miércoles la derrota 1-0 en Vallecas ante el Rayo en Liga, asegurando que "el resultado no es justo" por lo visto en el campo.

"Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho, no han podido aguantar y fuimos superiores. Viendo las ocasiones de ellos y las nuestras, el resultado no es justo, pero esta ahí y no podemos cambiar", afirmó Koeman tras el encuentro.

La derrota no fue por "la actitud, no es el juego, porque no tuvimos un equipo enfrente que haya creado tantas oportunidades, entonces es cuestión de no marcar y no puedo decir nada más", añadió apuntando a la falta de efectividad que está lastrando al equipo.

Koeman consideró que los rivales que tiene por delante en la clasificación liguera puede tener "plantillas más equilibradas, puede ser más físico, pero hemos demostrado en varios partidos esta temporada que podemos competir con ellos", dijo.

"Puede ser que tenemos mala suerte o que tenemos lesiones, son excusas porque el equipo ha demostrado hoy y contra el Madrid (el domingo) estar a buen nivel, pero estar a buen nivel no es suficiente lo que cuenta al final es el resultado", afirmó.

"Son dos partidos perdidos, cada uno tiene que analizar su partido. Analizo el de hoy y es increíble que hayamos perdido", dijo.

Este miércoles, "a pesar de las bajas hemos hecho un buen partido, pero no se puede decir buen partido cuando no marcas", añadió el técnico azulgrana.

Koeman considera que todavía "hay muchos partidos por delante" para luchar por LaLiga.

"Ahora estoy preocupado por nuestra efectividad, pero no estoy proecupado por nuestro juego, hemos jugado a un buen nivel, pero sé que en España eso no cuenta, así que mejor no decir nada", afirmó.

Preguntado por si este resultado puede marcar su futuro al frente del Barça, Koeman fue escueto: "no sé".

