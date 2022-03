El rugbier Folau, vetado por Australia, espera jugar el Mundial con Tonga

Israel Folau, vetado por la Federación Australiana de Rugby tras ser acusado de homofobia, dijo a la AFP estar "totalmente interesado" en ser seleccionado por Tonga para el Mundial-2023.

"Sería un gran honor si fuera así. Veremos si se da esa oportunidad, pero me encantaría vestirme con la camiseta tongana y representar a Tonga", afirmó el rugbier de 32 años, que juega ahora en el campeonato japonés.

Folau fue despedido en 2019 por Rugby Australia.

"El infierno os espera", había escrito en redes sociales para referirse a los homosexuales. Folau es un cristiano evangélico devoto.

Este exinternacional australiano, que juega ahora para los Shining Arcs de Tokio, dijo haber "pasado la página del pasado".

"No me lamento de nada, esto me ha conducido aquí a Japón y valoro esta oportunidad", explicó.

El mensaje que precipitó el final de la carrera de Folau con Australia sigue siendo visible en su cuenta de Instagram, donde ha recibido casi 75.000 'likes'.

Tonga es el país de nacimiento de los padres de Israel Folau. Para clasificarse al Mundial de Francia-2023, los tonganos deben superar un repechaje a ida y vuelta, que se jugará en julio contra el ganador del campeonato asiático.

Folau es elegible para representar a esa pequeña nación del Pacífico en virtud de una nueva regla aprobada en noviembre por la Federación Internacional de Rugby (World Rugby).

Los internacionales pueden ahora jugar por otra selección nacional si no han sido convocados desde al menos tres años y tienen un padre o abuelo nacido en el país al que desean representar.

