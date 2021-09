El ruso Medvedev jugará su tercera final de Grand Slam en el Abierto de EEUU

El tenista ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, barrió este viernes en tres sets al joven canadiense Félix Auger-Aliassime y jugará la final del Abierto de Estados Unidos frente a Novak Djokovic o Alexander Zverev.

Medvedev se impuso a Auger-Aliassime, decimoquinto del ranking mundial, por 6-4, 7-5 y 6-2 horas en dos horas y tres minutos de juego en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

A la caza de su primer Grand Slam, Medvedev disputará el domingo su tercera final de un torneo grande ante el ganador de la otra semifinal entre el serbio Novak Djokovic, número uno mundial, y el alemán Alexander Zverev, flamante campeón olímpico.

Medvedev, de 25 años, podría ser el último rival de Djokovic en su camino hacia completar el primer pleno de títulos de Grand Slam en una temporada en los últimos 52 años.

"Todos sabemos lo que persigue Novak", dijo Medvedev. "Lo único que puedo hacer es intentar jugar lo mejor posible".

"Si puedo lograrlo, probablemente estaré en algún lugar de los libros de historia por no dejarle hacerlo", afirmó. "Pero realmente no me importa. Creo que se trata más de él, de que le afecte".

Djokovic y Medvedev ya se encontraron a inicios de año en la final del Abierto de Australia, con victoria del serbio.

El ruso también cayó en la final del US Open de 2019 en una batalla de cinco sets ante el español Rafa Nadal.

"Cuanto más pierdes algo, más quieres conseguirlo. Más quieres ganártelo y tomarlo", explicó Medvedev ante la prensa.

"He perdido dos finales. Quiero ganar la tercera. Nunca se sabe lo que va a pasar, pero voy a intentarlo más que las dos primeras veces", adelantó.

Por su parte Auger-Aliassime, de 21 años, pugnaba por ser el finalista masculino más joven de un Grand Slam desde que el argentino Juan Martín del Potro ganó el US Open de 2009 a los 20 años.

Asesorado por Toni Nadal, formador y tío de Rafa Nadal, el canadiense protagonizó un espectacular torneo en el que batió a otra de las grandes revelaciones, el español Carlos Alcaraz, de 18 años.

El tenista de Montreal lleva tres años generando grandes expectativas pero no termina de apuntalar los momentos decisivos, como prueba que ha perdido las ocho finales que ha disputado de torneos de ATP.

Su derrota ante Medvedev impidió que hubiera representantes canadienses en ambas finales del Abierto, donde la joven Leylah Fernández enfrentará a la británica Emma Raducanu por la corona femenina.

A Auger-Aliassime parecía no pesarle la presión en el arranque del juego, al defender su servicio en sus tres primeras oportunidades.

Medvedev, paciente, siguió remando hasta encadenar ocho puntos seguidos con los que quebró al canadiense y se colocó 5-3, con todo a favor para hacerse con el primer set.

Al número dos mundial le bastó con evitar errores y desplegar su temible saque, con un 80% de efectividad en el primer y segundo servicio , seis 'aces' y ninguna doble falta en la primera manga.

Auger-Aliassime tuvo su mejor momento en el segundo set, con dos pelotas desperdiciadas para llevarse la manga.

El joven tenista logró romper por primera vez el servicio de Medvedev y avanzarse 4-2. Con 5-3 a favor, Auger-Aliassime tuvo dos intentos para embolsarse el set pero en el primero Medvedev sacó un espectacular revés paralelo y en el segundo el propio canadiense erró una volea franca junto a la red.

Estos errores fueron un golpe anímico decisivo para Auger-Aliassime, que perdió el segundo set sin necesidad de 'tiebreak' y nunca llegó a poner en aprietos a Medvedev en el tercero.

"Creo que Daniil fue el mejor jugador hoy en la cancha, sin duda", reconoció el canadiense. "Tengo que aceptar que perdí y que lo puedo hacer mejor y seguro que lo haré (..) Pero ha sido una semana positiva".

