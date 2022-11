El seleccionador de Ghana cree que el penal fue "un regalo" a Cristiano

El penal pitado a favor de Portugal es un "regalo" ofrecido por el árbitro del partido a Cristiano Ronaldo, lamentó el seleccionador de Ghana Otto Addo en conferencia de prensa, este jueves, después de la derrota de su equipo 3-2 en el Mundial-2022.

"Cuando alguien marca en cinco Mundiales sólo podemos felicitarlo, pero fue realmente un regalo", estimó Otto Addo sobre penal que supuso el primer gol de Cristiano Ronaldo en Catar-2022, después de haber visto puerta en los Mundiales 2006, 2010, 2014 y 2018. Algo nunca antes logrado por un jugador de fútbol.

"No era penal. Fue una decisión equivocada. No sé por qué el VAR no intervino. Es increíble, quizá estaban durmiendo", añadió el seleccionador de Ghana.

En el minuto 62, CR7 se fue al suelo dentro del área y el árbitro estadounidense Ismail Elfath no lo dudó al señalar el punto de penal. Tres minutos después el portugués de 37 años convirtió la ocasión para abrir el marcador.

"No sé lo que miraba el VAR, pero si vuelven a ver la acción, jugamos el balón, fue incluso una falta en contra nuestra", añadió Addo.

alu-tba/iga/dr