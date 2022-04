El seleccionador holandés Louis van Gaal sufre un cáncer de próstata

El seleccionador holandés Louis van Gaal admitió este domingo en una entrevista televisada que sufre un cáncer de próstata desde hace un tiempo, una enfermedad que no le impedirá dirigir a la 'Oranje' en el Mundial de Catar-2022, según el propio técnico.

Los jugadores "no lo saben", declaró Van Gaal, de 70 años, al canal RTL, añadiendo que ya se ha sometido a 25 sesiones de irradiación, varias de ellas por la noche tras dirigir entrenamientos de los internacionales holandeses.

"Esto forma parte de mi vida", añadió en esta entrevista concedida con motivo del próximo estreno de una película sobre su trayectoria que se titulará 'Louis'.

"He pasado por tantas dificultades en mi vida, de enfermedad y de muerte, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias", explicó.

La primera esposa de Van Gaal falleció hace unos años víctima de un cáncer.

"En la mayoría de los casos, uno no se muere de cáncer de próstata. Lo más común es que sean las enfermedades que se derivan de este tipo de cáncer las que acaban siendo mortales", estimó el exentrenador de Ajax, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester United entre otros equipos.

El FC Barcelona publicó rápidamente un mensaje de simpatía con su exentrenador. "Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata. Deseamos que tenga una rápida y total recuperación. ¡Mucha fuerza, Louis!".

También el Manchester United: "Todo el mundo en el Manchester United apoya completamente a nuestro antiguo entrenador, Louis van Gaal, en su batalla contra el cáncer".

Van Gaal cumple su tercera etapa al frente de la selección holandesa de fútbol, tras 2000-2001 y 2012-2014, y la enfermedad no le quita su deseo de dirigir a la 'Oranje' en el Mundial.

"La selección holandesa siempre ha estado en mi corazón y, en mi opinión, el puesto de seleccionador es clave para la progresión de nuestro fútbol. Es un honor ser el seleccionador holandés", declaró Van Gaal al hacerse cargo del equipo nacional por tercera vez en 2021.

En marzo dio positivo al covid-19.

Siempre directo en su manera de hablar, Van Gaal también desató la polémica en marzo al tildar de "ridícula" la decisión de organizar el próximo Mundial en Catar, acusando a la FIFA de estar únicamente motivada "por el dinero y los intereses comerciales".

Holanda jugará la primera fase del Mundial (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) con la anfitriona Catar, Ecuador y con Senegal, con al que disputará el partido inaugural de la cita.

En 2021, el entrenador se rompió la cadera cuando sufrió una caída mientras montaba en bicicleta.

