El selectionador croata en peregrinaje antes del Mundial de Catar

El seleccionador de Croacia de fútbol, Zlatko Dalic, anunció haber recorrido más de 100 kilómetros para acudir en peregrinaje al santuario de Medjugorje, en su Bosnia-Herzegovina natal, un mes y medio antes del Mundial-2022 en Catar.

"Tres días - 120 km. ¡Gracias, Madre de Dios, por toda tu bendición! ¡En ti, Señor, tengo confianza!", escribió en Instagram el martes por la noche.

El entrenador de 55 años, que había logrado la hazaña de conducir a su equipo hasta el segundo escalón del podio en el último Mundial, es originario de Livno, pequeña ciudad del oeste de Bosnia, próximo a la frontera con Croacia.

Con una reputación de ser muy creyente, Dalic inició su peregrinaje el domingo en su ciudad natal en compañía de tres amigos, llegando el martes por la noche al lugar que atrae cada año a centenares de miles de católicos del mundo entero, según los medios de comunicación locales.

En el camino, se detuvo en varias ocasiones para hablar con la gente y posar para fotos. Esta región de Bosnia-Herzegovina está poblada en gran parte por croatas bosnios que son generalmente grandes aficionados de la selección croata de fútbol.

Dalic ha hecho en varias ocasiones referencia a su fe en la prensa.

El seleccionador croata ya había peregrinado en el pasado a Medjugorje, donde hace 41 años, adolescentes habrían asistido a apariciones de la Virgen María, supuestas apariciones que no son reconocidas por el Vaticano.

"Toda mi vida he sido creyente y es así como he educado a mis hijos también. Intento ir a misa cada domingo. La fe me da la fuerza, siempre tengo un rosario en mi bolsillo y rezo antes de cada partido", había declarado en 2017 en una entrevista a Glas Koncila, un semanario católico en Croacia.

Zlatko Dalic dirige desde 2017 a la selección croata, que había perdido ante Francia la final del Mundial de 2018, ampliando en diciembre de 2021 su contrato hasta la Eurocopa-2024.

En Catar, Croacia figurará en el Grupo F, donde se enfrentará a Canadá, Marruecos y Bélgica.

Además, Croacia se clasificó en septiembre para la final a cuatro de la Liga de Naciones que disputará en junio de 2023 contra Italia, Países Bajos y España.

rus/ev/fal/psr