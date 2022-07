El Shakhtar Donetsk oficializa la marcha de su entrenador Roberto De Zerbi

El club ucraniano del Shakhtar Donetsk oficializó este lunes la marcha de su entrenador italiano Roberto de Zerbi, un año después de su llegada y al término de una temporada interrumpida prematuramente por el conflicto en el país.

Tras llegar en mayo de 2021, De Zerbi, de 43 años, ganó con el Shakhtar la Supercopa de Ucrania, único trofeo otorgado la pasada temporada.

El club también había logrado clasificarse para las fases de grupo de la Liga de Campeones y ocupaba la primera plaza del campeonato ucraniano en el momento de su interrupción en abril debido a la invasión rusa.

"Le deseamos mucho éxito en la continuación de su carrera", reaccionó el Shakhtar en un comunicado.

En mayo pasado, Roberto de Zerbi había ya hablado de un posible "último día como entrenador del Shakhtar", al día siguiente de un partido caritativo disputado en Croacia.

"Si hay un campeonato (la próxima temporada en Ucrania), me gustaría quedarme aquí, pero si pasa lo contrario y no hay campeonato, me gustaría retomar una vida normal y continuar trabajando", había declarado.

"Mi equipo de entrenadores y yo mismo nos vamos ahora, pero pienso que nos hemos hecho mejores gracias a Ucrania", añadió.

