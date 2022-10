El sitio The Onion defiende a la parodia ante la Suprema Corte de EEUU

El popular sitio satírico The Onion se presentó ante la Suprema Corte Justicia de Estados Unidos en apoyo de un hombre arrestado y procesado por mofarse de la policía en las redes sociales.

The Onion elevó el lunes a la Suprema Corte una petición de amicus curiae (una acción para ofrecer información o experticia en un caso, que puede ser o no aceptada por la corte, ndlr) en apoyo al creador de una pagina en Facebook en la que le tomaba el pelo a la policía de su ciudad.

"¿Se puede encarcelar a los estadounidenses por reírse del gobierno?", se pregunta The Onion en la presentación de apoyo a Anthony Novak, un residente de Parma en el estado Ohio.

El documento de 18 páginas presentado a la Corte es una fuerte defensa del arte de la parodia con argumentos legales, bromas y exageraciones.

The Onion dice tener "4,3 billones" de lectores diarios y se describe como "la más poderosa e influyente organización de la historia de la humanidad".

La publicación dice que los hechos del caso Novak "lograron eclipsar lo que la redacción de The Onion podría inventar".

Novak fue detenido tras crear en 2016 una página de parodia en Facebook en la que se mofaba del departamento de policía de Parma.

Acusado de perturbar los servicios públicos e interferir en las funciones policiales, Novak fue absuelto en un juicio con jurado. Después, demandó al departamento de Policía por violar su libertad de expresión.

Sin embargo una corte de apelaciones falló en favor de la policía y ahora Novak quiere que su caso sea considerado por la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, allí se presentó The Onion en favor de Novak.

"Como principales parodistas del mundo, los escritores de The Onion también tienen su propio interés en evitar que las autoridades encarcelen a los humoristas", dice el documento presentado a la Corte.

"The Onion no puede ser impasible ante una sentencia que amenaza con destripar una forma retórica que ha existido durante milenios, que es especialmente potente en el ámbito del debate político y que, además, es la base de los sueldos de los redactores de The Onion", dice el documento judicial.

cl/st/gm/cjc