El 'Team Melli' quiere ser "la voz" del pueblo iraní en el Mundial, dice Hajsafi

El defensa Ehsan Hajsafi declaró este domingo que el equipo nacional de Irán será "la voz" del pueblo durante el Mundial de Catar-2022, en un momento en el que el país se ve sacudido por movilizaciones sin precedentes, duramente reprimidas por las autoridades.

"Debemos aceptar que la situación en nuestro país no es buena y que nuestro pueblo no está contento", señaló el jugador del AEK Atenas en la víspera de la entrada en liza del 'Team Melli', el lunes contra Inglaterra.

"Todo el mundo está descontento. Pero esto no es una razón para no ser la voz del pueblo y no respetarlo. Todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro pueblo y estamos aquí para trabajar duro, combatir, tener un buen comportamiento en el terreno, marcar goles y consagrarnos al pueblo iraní", continuó.

"Espero que la situación mejore como lo desea el pueblo y que todo el mundo esté contento", añadió.

Irán, en su tercera participación consecutiva en un Mundial, se ve inmersa en un clima de protestas sin precedentes.

Las manifestaciones se desencadenaron dos meses atrás por la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven kurda iraní, arrestada por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

Según un balance publicado el sábado por la ONG Iran Human Rights (IHR) la represión de las autoridades ha provocado 378 muertos y cerca de 15.000 personas han sido arrestadas por las autoridades.

Hajsafi expresó sus "condolencias a las familias de las víctimas", añadiendo que está "a su lado".

La revuelta ha fracturado internamente al grupo que dirige el portugués Carlos Queiroz con algunos de sus integrantes, como la estrella Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), expresando su respaldo al movimiento.

En este contexto, las reacciones del 'Team Melli' durante el himno y después de los goles serán escrutadas de cerca el lunes sobre el césped del Khalifa International Stadium (45.000 espectadores).

