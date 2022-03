El ucraniano Yarmolenko, baja en el West Ham para visitar al Liverpool

El atacante internacional ucraniano del West Ham Andrei Yarmolenko no jugará en la visita del sábado al Liverpool en la Premier League, anunció este viernes el club londinense.

"Entrenó pero no va a viajar con nosotros", dijo el entrenador del West Ham, David Moyes. "No creo que esté realmente preparado y deseamos darle la posibilidad de hacer lo que pueda por su familia y su país. Está muy afectado por la situación", afirmó.

"Me siento desamparado y no solamente como entrenador de fútbol. Todos tenemos la impresión de que no podemos hacer nada, salvo para asegurarle nuestro total respaldo. Le preguntamos constantemente si podemos hacer algo", añadió Moyes.

El West Ham es quinto en la clasificación de la Premier League, a dos puntos del cuarto puesto, el último que en Inglaterra clasifica para la Liga de Campeones.

El Liverpool es segundo a seis puntos del líder Manchester City.

jdg/dmc/dlo/fbx/dr