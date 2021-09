Elton John en París, Billie Eilish en Nueva York: lluvia de estrellas movilizadas por el planeta

Elton John, intérprete de "Rocket Man" en París, puso en órbita este sábado una serie de conciertos mundiales, con Billie Elish en Nueva York o Stevie Wonder en Los Ángeles, en apoyo a un planeta amenazado, bajo la égida de la oenegé Global Citizen.

Solo al piano en el escenario en el Campo de Marte de París, luciendo un traje verde y con la Torre Eiffel de fondo, Elton John dio el tono a este acontecimiento mundial alternando temas como "Tiny Dancer", "This Is Your Song", "Rocket Man" o el dúo "After All" con Charlie Puth (sencillo de su próximo álbum), con mensajes humanitarios.

El artista de 74 años, que mantuvo el concierto antes de una operación de cadera que retrasará su gira mundial, defendió al micrófono que "nadie sea abandonado en la cuneta" en este periodo de crisis sanitaria, y pidió "un acceso equitativo" a las vacunas en todo el mundo.

Todas las entradas -gratuitas- fueron distribuidas, según la organización.

Para conseguirlas, bastaba con inscribirse en el sitio de Global Citizen y apoyar la acción de la ONG firmando peticiones o compartiendo mensajes en las redes sociales destinados a presionar a los grandes del mundo.

Según los organizadores, los temas seleccionados son "cambio climático, equidad en las vacunas y hambruna".

Elton John, con una voz impecable y llevando sus emblemáticas gafas de vidrios rosados, actuó ante unas 20.000 personas en la capital francesa.

"Hace tiempo que soy Global Citizen, me apunté pero [...] tenía pocas esperanzas, pero conseguí mi entrada porque tenía el número de puntos necesarios, haciendo acciones por el planeta y acciones contra la pobreza", explicó a la AFP en París Ewan Cardoso, de 23 años, empleado en la reparación de autos. "Sobre todo, firmé peticiones", precisó.

Para conseguir su entrada para el concierto de París, Tani, de 26 años, envió correos electrónicos y tuiteó a favor "del acceso equitativo a al educación y de la igualdad de las mujeres". Tanto ella como sus tres amigos acudieron al Campo de Marte por "Ed Sheeran y, sobre todo, por Elton John".

Como Tani, Ewan Cardoso también se mostró entusiasmado con la presencia de Elton John. "Está aquí [...] y no es seguro que pueda dar conciertos después, es una locura que esté aquí", declaró.

Al igual que el Live Aid, espectáculo benéfico dado en 1985 desde varias ciudades del mundo a la iniciativa de Bob Geldorf para luchar contra la hambruna en Etiopía (y en el cual también participó Elton John), los espectáculos también se programaron en otras localidades.

En Nueva York, en Central Park, debían actuar Coldplay, Jennifer López y Lizzo. Se cree que el Príncipe Harry y Meghan iban al concierto.

Por su parte, el Greek Theatre de Los Ángeles debía acoger a Adam Lambert, Demi Lovato y ONEREPUBLIC.

También se organizaron actuaciones televisivas, como las de Andrea Bocelli desde Toscana y de BTS desde Seúl.

Desde su país, Brasil, el DJ Alok lanzó mensajes en las redes de Global Citizen, alertando sobre la situación en la Amazonia.

Las actuaciones son visibles en Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, así como a través de diferentes emisoras (TF1/TMC en Francia, TV Azteca en México, la BBC en el Reino Unido, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX y Time en Estados Unidos).

Detrás de este evento se encuentra Global Citizen, oenegé que se describe como un "movimiento de ciudadanos comprometidos", encabezada por Hugh Evans, un australiano "prodigio en el mundo de la filantropía", según el New York Times.

Global Citizen siempre está presente en las grandes citas, como durante "Vax Live", en la primavera boreal en Los Ángeles, concierto en favor de la vacunación contra el covid-19 (y contra la desinformación).

Jennifer López y los Foo Fighters subieron entonces al escenario mientras que el presidente estadounidense Joe Biden, el papa Francisco, los actores Ben Affleck y Sean Penn, entre otros, enviaron mensajes de video.

pgr/fmp/spi/mab-jvb/lm