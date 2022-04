Embajador argentino en Israel condenado a 8 años de prisión por corrupción

El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribari, fue condenado a ocho años de prisión por malversación de fondos cuando era gobernador de la provincia de Entre Ríos (2007-2015), lo que dijo que apelará pero puso a disposición su renuncia al cargo diplomático.

"El fallo de primera instancia es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente (Alberto Fernández) mi renuncia como embajador", escribió el diplomático el viernes en la red Twitter.

En un fallo conocido el jueves, el tribunal de la ciudad entrerriana de Paraná (noreste argentino) declaró al exgobernador "penalmente responsable del delito de peculado" por la malversación de unos 9 millones de dólares de la provincia en el manejo de publicidad oficial y otros gastos, según la fiscalía, que estimó que "traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos" (8,5 millones de dólares al cambio del día).

El tribunal lo condenó a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado y negociados incompatibles con la función pública.

Según la fiscalía, durante el mandato de Urribari "confundieron los intereses personales con la función pública. Esto como modus operandi, la confusión entre la actividad pública y privada no es casual, es intencional".

Al defenderse ante el tribunal en su alegato del 22 de marzo el exgobernador se dijo "objeto de una construcción jurídica y mediática" y afirmó que se llegó al juicio "a fuerza de arbitrariedades y atropellos".

Otras once personas estaban acusadas, entre ellos exfuncionarios, familiares y supuestos testaferros, de las cuales siete recibieron distintas penas más reducidas y cuatro fueron absueltos.

ls/llu