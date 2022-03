Embajador de Nicaragua ante la OEA califica el gobierno de Ortega de "dictadura"

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, calificó este miércoles el gobierno de su país encabezado por Daniel Ortega de "dictadura", destacando falta de libertades, decenas de "presos políticos" y "poderes fácticos".

"Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", afirmó McFields, en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. "No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos", aseguró.

