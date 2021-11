Embiid vuelve con 42 puntos pero Sixers caen tras dos prórrogas ante Wolves

Tras nueve partidos de baja por un contagio de coronavirus, Joel Embiid logró 42 puntos y 14 rebotes que no pudieron evitar la derrota del sábado 121-120 de los Philadelphia 76ers ante los Minnesota Timberwolves en una emocionante doble prórroga.

El base D'Angelo Russell, con 35 puntos, 6 triples y 8 asistencias, lideró el sufrido triunfo de los Timberwolves menos de 24 horas después de otro partido con tres prórrogas en el que Kings vencieron a Lakers.

Los Sixers venían de perder siete de los nueve juegos en los que no contaron con Embiid, que tras la derrota dio detalles de su mala experiencia con el virus.

"Me pegó duro. Realmente pensé que no iba a lograrlo", relató el pívot camerunés. "Fue tan malo que estoy agradecido de estar sentado aquí. Lo pasé mal, pero me alegro de haberlo superado".

Embiid y Tobias Harris (17 puntos y 9 rebotes), también ausente en los dos últimos partidos por lesión, acabaron jugando 45 minutos cada uno en un trepidante duelo ante los pujantes Timberwolves, que han ganado seis de sus últimos siete partidos.

El joven escolta Anthony Edwards, con 19 puntos, comandó a Minnesota en el tiempo reglamentario pero erró un último triple que pudo evitar el tiempo extra.

Con Karl-Anthony Towns (28 puntos y 10 rebotes) retirado por faltas, D'Angelo Russell se hizo con las riendas de Minnesota en el tiempo extra y con dos estratosféricos triples puso a su equipo tres puntos arriba (113-110) a 5,6 segundos del final.

Los Wolves cometieron una personal sobre Tyrese Maxey, que anotó el primer tiro libre y falló a propósito el segundo para que el pívot Andre Drummond alcanzara a palmear la pelota y empatar a 113 en medio del júbilo en las gradas del Wells Fargo Center.

En el segundo tiempo extra, Embiid anotó 7 puntos seguidos para adelantar a los Sixers 120-117 a falta de dos minutos pero los Timberwolves le dieron la vuelta y el propio pívot camerunés fue taponado por Edwards cuando buscaba el triple de la victoria.

El novato argentino Leandro Bolmaro contribuyó al triunfo de Minnesota con 3 puntos y 3 rebotes en 17 minutos, su mayor tiempo de juego de la campaña.

Minnesota asciende tres posiciones hasta la séptima posición de la Conferencia Oeste (10 victorias y 10 derrotas) y los Sixers caen a la décima del Este (10-10).

"Estamos intentando poner a la liga sobre aviso, un partido a la vez, una victoria a la vez", dijo Russell sobre la racha de los Timberwolves.

En Atlanta, los Hawks vieron rota una racha de siete victorias seguidas al perder 99-90 ante los New York Knicks, un derrota agravada por las lesiones de Cam Reddish y Bogdan Bogdanovic.

Reddish (3 puntos) abandonó el juego al principio del segundo cuarto por un esguince en la muñeca izquierda y solo tres minutos después Bogdanovic (2) se marchó también de la pista cojeando con otro esguince en el tobillo derecho.

Superando la treintena de puntos por cuarto partido seguido, el base Trae Young firmó 33 puntos, 5 triples y 7 asistencias pero tuvo poca colaboración del resto de los Hawks, que un día antes habían vencido a los Memphis Grizzlies.

Por los Knicks, Alec Burks y el francés Evan Fournier fueron los máximos anotadores con 23 y 20 puntos.

Los Brooklyn Nets, por su parte, cayeron en su cancha 113-107 frente a unos lanzados Phoenix Suns, que han ganado sus últimos 16 partidos.

Kevin Durant terminó con 39 puntos y James Harden logró un triple doble con 12 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias.

Las estrellas de los Nets, sin embargo, no pudieron contener otra gran actuación coral de los Suns, subcampeones de la pasada temporada, que fue encabezada por Devin Booker (30 puntos) y Chris Paul (22).

Resultados de la jornada del sábado en la NBA:

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 120-121 tras dos prórrogas

Atlanta Hawks - New York Knicks 90-99

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 107-113

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 105-92

Chicago Bulls - Miami Heat 104-107

En juego:

Houston Rockets - Charlotte Hornets

Dallas Mavericks - Washington Wizards

Utah Jazz - New Orleans Pelicans

gbv/ma