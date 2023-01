Embiid y Siakam, de Camerún, y Harden lideran la noche de fiesta ofensiva en la NBA

Los ´ala-pívot´ de Camerún Joel Embiid y Pascal Siakam y el astro James Harden hicieron de la ofensiva una fiesta la noche del martes en la NBA.

Embiid se desbordó con 36 puntos y 11 rebotes, y su compañero Harden agregó su segundo ´triple-doble´ consecutivo y los Philadelphia 76ers aplastaron a los Detroit Pistons con marcador de 147-116.

Harden finalizó con 16 puntos, 15 asistencias y 12 rebotes y Embiid regresó de una ausencia de tres partidos por una lesión en el pie izquierdo.

Fue la misma actuación dominante del campeón anotador de la NBA de la temporada pasada. Embiid está persiguiendo un segundo título de mejor anotador consecutivo.

El camerunés promediaba 33.5 puntos al ingresar al juego, detrás del esloveno Luka Doncic (Dallas), y está tratando de superar a Wilt Chamberlain (33.5; 1965-1966) para el promedio de anotaciones de temporada más alto en la historia del equipo.

Dos días después de que Harden también anotara un ´triple-doble´ en la victoria de Filadelfia en Detroit, los Sixers lograron una ventaja de 24 puntos en la primera mitad. Los Pistons tienen el peor récord de la Conferencia Este. Los Sixers han hecho su parte para poner a Detroit en ese lugar.

Saddiq Bey, Jaden Ivey y Rodney McGruder anotaron 17 puntos cada uno para los Pistons.

Los Sixers anotaron 42 puntos en el tercer cuarto y sentaron a sus titulares en el último período.

Harden lidera la NBA con cinco juegos de al menos 15 asistencias. Es la mayor cantidad para cualquier Sixers desde que Mo Cheeks tuvo cinco en 1987-1988.

En Toronto, el también camerunés Pascal Siakam anotó 28 puntos, Gary Trent Jr. logró 24 y los locales Raptors derrotaron 132-120 a los Charlotte Hornets.

El británico O.G. Anunoby anotó ocho de sus 22 puntos en el último cuarto e igualó el récord de su carrera con seis triples cuando Toronto ganó su cuarto encuentro consecutivo en casa y llegó a la mitad de la temporada regular con marca de 18-23.

Los Raptors anotaron 20 triples, el máximo de la temporada, en 44 intentos.

El conjunto canadiense ganó juegos consecutivos por sexta vez esta temporada. Pero aún no han ganado tres seguidos esta campaña.

Toronto tuvo 18 rebotes ofensivos contra los seis de Charlotte.

Terry Rozier anotó 33 puntos y LaMelo Ball tuvo 24 puntos y 14 asistencias, el máximo de la temporada, pero los Hornets perdieron por quinta vez en los últimos seis encuentros.

Mason Plumlee anotó 21 puntos para Charlotte, P.J. Washington Jr. tuvo 13 y Jalen McDaniels 11.

En Miami, los anfitriones Heat se impusieron dramáticamente a los Oklahoma City Thunder 112-111, gracias a 35 puntos de su astro Jimmy Butler.

El talismán de Miami, Butler, terminó con 23 de 23 tiros libres perfectos, incluido el punto decisivo del juego con poco menos de 13 segundos por jugar.

El botín de Butler fue parte de un notable 40 de 40 tiros libres anotados por Miami, rompiendo el antiguo récord de 39 de 39 anotado por Utah contra Portland en 1982.

Butler dijo después que no se había dado cuenta de la noche récord de Miami desde la línea de tiros libres.

"No tenía idea", dijo Butler a los periodistas. "Estoy más emocionado de que hayamos ganado este juego por un punto".

Por su parte, el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, tampoco estaba al tanto del récord de tiros libres de su equipo.

"No me di cuenta de que no habíamos fallado un tiro libre", dijo Spoelstra. "Hemos sido un muy buen equipo de lanzamiento de tiros libres durante todo el año. Es una locura".

- Resultados del martes en la NBA:

Philadelphia a Detroit 147-116

Toronto a Charlotte 132-120

Miami a Oklahoma City 112-111

Utah a Cleveland 116-114

Phoenix a Golden State 125-113

Orlando a Portland 109-106

LA Clippers a Dallas 113-101

meh/gfe/zm