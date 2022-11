Emiliano Martínez, el experto argentino en parar penales

"Un guardameta que para hace algo esencial, da seguridad al equipo", dijo en una reciente entrevista con la AFP el arquero italiano Gianluigi Buffon. Argentina llega tranquila al Mundial con Emiliano Martínez, que brilló en la Copa América del año pasado con su habilidad en los penales.

En ese torneo, ante Colombia en Brasilia, 'Dibu' Martínez fue el héroe en la tanda decisiva tras el empate 1-1 y en el lanzamiento de Yerry Mina utilizó incluso una táctica de presión psicólogica, deslizando frases para poner nervioso a su rival ("A vos, te conozco", "Mira que te como, hermano").

El jugador colombiano erró su tiro y el arquero argentino se tomaba así una pequeña revancha respecto a ese mismo jugador, con el que se había lesionado en un choque en un partido previo en las eliminatorias mundialistas, teniendo que ser cambiado a la media hora de aquel partido.

En la tanda decisiva de aquella semifinal, Martínez detuvo también los lanzamientos de Davinson Sánchez y Edwin Cardona, clasificando a su equipo a la final, donde luego se impondría 1 a 0 a Brasil en Maracaná.

Martínez recibió el Guante de Oro al mejor arquero de la Copa América.

Fue un antes y después en su carrera, tanto en el plano deportivo como personal.

En redes sociales, su actuación en la tanda de penales ante los colombianos genera infinidad de discusiones, memes y comentarios, entre los que veían una actitud antideportiva y los que alababan su inteligencia para ganar el pulso.

"Me explotaron las redes después de eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme. Miles de comentarios, entrevistas. Yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga. Con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final", contó unos meses después en una charla en 'streaming' con el exarquero inglés Ben Foster en Amazon Prime Video.

El seleccionador Lionel Scaloni alabó a su guardameta tras aquel partido ante los colombianos.

"Está transmitiendo seguridad. Ha estado estupendo. Con él, el que gana es el equipo", dijo el técnico en la conferencia de prensa post-partido.

Scaloni ha sido clave para la carrera del arquero del Aston Villa inglés, que tiene ahora 30 años, en la Albiceleste.

Tras jugar en las categorías juveniles, tuvo una primera convocatoria con la absoluta en 2011, pero no jugó y luego pasó varios años fuera del equipo, hasta que Scaloni le permitió disfrutar de su primer partido en 2021, poco antes de la Copa América.

En el término de la pasada temporada europea 2021-2022 se dispararon las alarmas en la prensa cuando se empezó a especular con el estado de una de sus rodillas y hasta se llegó a pensar en una grave lesión que le podía dejar fuera del Mundial.

"Estoy muy bien. Escuché decir que quizás me perdía el Mundial. Solo me perdí un partido (del Aston Villa) para estar bien para este partido", dijo él mismo en la conferencia de prensa previa a la Finalissima contra Italia, que Argentina ganó 3-0 en el estadio londinense de Wembley.

"No lo necesito (pasar por quirófano). Es un dolor en el (tendón) rotuliano que tengo desde los 17 años. En los últimos tres años, que fueron sin parar, se agravó, pero haciendo un tratamiento con los doctores irá bien", tranquilizó entonces.

La aportación de Emiliano Martínez en el Mundial se presenta clave, especialmente cuando Argentina dispute los eventuales duelos en las rondas de eliminación directa.

"El trabajo y sacrificio me llevó a estar en una Copa del Mundo. Sin mi familia y amigos no lo podría haber logrado. Defenderé a mi país con todo lo que aprendí en lo profesional y en la vida", escribió junto a un vídeo de momentos del pasado de la selección argentina en Mundiales.

La primera imagen de ese vídeo es ya todo un presagio: el arquero Sergio Goycoechea atajando un penal a Roberto Donadoni en la tanda de penales que Argentina ganó a la anfitriona Italia en las semifinales del Mundial de 1990.

dr/psr