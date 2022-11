"En 2022, llego más maduro", afirma Ousmane Dembelé

"En 2018, fallé en mi primer partido, eso me costó el puesto. En 2022, llego un poco más maduro", explicó el miércoles en rueda de prensa el extremo Ousmane Dembelé, determinado a "ser titular" en la selección de Francia en su segundo Mundial.

P: ¿Qué es lo que ha cambiado en usted entre el Francia-Australia del Mundial-2018 y el del martes, ganado 4-1?

R: "Muchas cosas. Después de 2018, hubo años difíciles, tres o cuatro temporadas. Cuando comparamos los dos partidos, hay muchos cambios. Actualmente, llevo un año y medio sin lesiones. Soy más mayor también, un poco más maduro, en mi juego y fuera del terreno también. Hoy soy ambicioso, quiero ser titular en los partidos, ser protagonista de la Copa del Mundo, marcar, hacer marcar. En 2018, fallé en mi primer partido y eso me costó el puesto. Vuelvo con un poco más de ambición, diciéndome que puedo ser titular en este equipo. En 2022, llego un poco más tranquilo, un poco más maduro. A los 25 años, esta copa del Mundo es una de mis prioridades para poder crecer. Voy a continuar trabajando para hacer un gran Mundial. ¿El modo de vida? Cuando tienes 19, 20, 21 años, no es como cuando tienes 25. Hay muchas cosas que cambian. Es asunto que vuelve a menudo, pero deberíamos dejarla de lado, porque muchas cosas han cambiado. No tenía un estilo de vida apropiado como podemos imaginar, ¡No era una fiesta, eh! Pero sí, hay madurez, soy un poco mayor. Somos responsables ahora, eso cambia (sonríe)".

P: Cuando ve las sorprendentes derrotas de Argentina contra Arabia Saudita el martes y de Alemania el miércoles, ¿piensa que Francia lo está haciendo bien?

R: ¿Eh? (descubre la derrota 2-1 de Alemania con sorpresa) ¡Ah, sí! Creo que en el fútbol de hoy en día no hay pequeños equipos. Lo vemos con Japón, vimos que Arabia Saudita estuvo increíble. Cuando bajas la intensidad hoy en el fútbol, te sorprenden fácilmente. Contra Dinamarca nos pasó a nosotros (Francia ha perdido sus últimos dos partidos contra los daneses). Con nuestro equipo, si ponemos esa intensidad, creo que no hay de que preocuparse".

P: Dayot Upamecano mencionó su nombre como posible lateral izquierdo de emergencia ¿Usted que piensa?

R: "Noooo... (pone los ojos en blanco). No lo creo... no sé. ¡Vamos a encajar muchos goles si juego de lateral izquierdo!. Dayot está muy bien para ese puesto (risas). Hay que preguntar al entrenador, no creo que lo haya pensado. Tenemos a Theo Hernández, esperamos que se mantenga en buena forma, que tenga buen rendimiento".

